Очаг заболевания корью выявили в Нижегородской области

Сильный пожар вспыхнул в Подольске. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным телеграм-канала, горят автомобили рядом со зданием ГИБДД. На месте экстренные службы.



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Екатерина Коршунова