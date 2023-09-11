Очаг заболевания корью выявили в Нижегородской области

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Очаг группового заболевания корью локализуют в Арзамасском районе Нижегородской области, где зарегистрировано 93 случая. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора в своем телеграм-канале.
По информации ведомства, заразившиеся инфекцией не были привиты от кори. Сообщается, что источником кори стал непривитый ребенок, который прибыл из другого региона в деревне Малое Туманово, где зафиксировано основное число заболевших.
Отмечается, что против кори привито порядка 400 человек.
Напомним, ранее в Роспотребнадзоре рассказали о ярком симптоме кори: на третий день после заболевание корью лицо становится одутловатым, а веки отëкшими, однако сыпь на теле ещё не выступает. Кроме того, о кори может свидетельствовать насморк, грубый кашель, повышенная температура, слабость, ломота и потеря аппетита.
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Екатерина Коршунова