Очевидец рассказал, что во время теракта на Крымском мосту было два взрыва

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Во время атаки украинских надводных беспилотников на Крымский мост было два взрыва. Мужчина рассказал, что они семьями ехали в Крым на двух автомобилях.
Об этом RT рассказал муж сестры погибшей при теракте на мосту Натальи Кулик Сергей Шестаков. Машина Шестаковых уехала вперёд, когда иномарка семьи Кулик задержалась, потому что её направили на досмотр.
Вскоре после того, как семья Кулик выехала с пункта досмотра, произошел взрыв.
Напомним, что при теракте погибли два человека из Белгородской области, также травмы получила 14-летняя девочка. Она госпитализирована состоянии средней степени тяжести.
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Вскоре после того, как семья Кулик выехала с пункта досмотра, произошел взрыв.
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Дана Игумнова