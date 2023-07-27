Очевидец рассказал о причине крушения вертолёта на Алтае

Фото: iStock/MMADIA
На Алтае вертолёт рухнул в селе Тюнгур после столкновения с электрическим столбом при совершении поворота. Об этом сообщил очевидец событий в беседе с «Газета.ru».
Пилот перед посадкой заметил на площадке другой вертолёт и принял решение приземлиться на поле. Пока он совершал манёвр, хвост вертолёта Ми-8 зацепился за электропровода и произошло падение.
На борту находилось 16 человек, трое из них получили ожоги высокой степени (90% поражения тела). Сообщается, что вертолёт совершал коммерческий рейс.
«Газета.ru» передаёт, что на месте работают пожарно-спасательные службы.
Читайте также:
Вертолет с туристами разбился в республике Алтай
От рухнувшего на Алтае вертолета практически ничего не осталось
Россиянин съел зубную щетку, дверную ручку и две дужки от очков
На борту находилось 16 человек, трое из них получили ожоги высокой степени (90% поражения тела). Сообщается, что вертолёт совершал коммерческий рейс.
Читайте также:
Вертолет с туристами разбился в республике Алтай
От рухнувшего на Алтае вертолета практически ничего не осталось
Россиянин съел зубную щетку, дверную ручку и две дужки от очков
Анастасия Чинкова