Очевидица удара молнии в женщину в Коломне прокомментировала происшествие

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»
«После работы я, как обычно, пошла на электричку, чтобы добраться до дома. Перешла через лужу, где как раз таки было снято видео, и решила записать видео о том, насколько плачевная погода. В итоге засняла видео, как в девушку или же рядом с ней попала молния несколько раз. Она не могла ходить и, возможно, говорить из-за шока, ей помог мужчина, отнес ее внутрь вокзала и положил на скамью, что дальше было с ней я не знаю, так как пошла на станцию», - поделилась очевидица событий Алевтина Симонова.Напомним, в Коломне 43-летняя местная жительница пострадала от удара молнии во время ливня. Врачи оказали ей необходимую медицинскую помощь, однако, от госпитализации она самостоятельно отказалась и поехала восстанавливаться домой.
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