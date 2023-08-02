Очевидица нападения в московской поликлинике поделилась шокирующими деталями

Фото: iStock/Savusia Konstantin
Пациентка, которая находилась на приеме в поликлинике в момент нападения вооруженного мужчины, рассказала о случившемся, в интервью Telegram-каналу SHOT.
Напомним, сегодня мужчина с пистолетом угрожал врачам и пациентам травмпункта московской поликлиники №5 на улице Стромынка в Сокольниках. Злоумышленника задержала полиция. К счастью, никто не пострадал.
Как выяснилось, сразу после злоумышленник, с пистолем в руках, начал громко ругаться на врача, а затем просто вышел из кабинета и ушел.
Сейчас мужчина объясняет причины своего поступка в отделении полиции.
Читайте также:
В Петербурге нашли горящее тело обнаженной женщины
Анапского педофила заключили под стражу на два месяца
СК: В Красноярском крае предъявили обвинение жителю Дивногорска, который надругался и убил подростка
«В кабинет вошёл вооружённый амбал формата два на два и загнал медсестру под стол, а я в этот момент очень быстро улизнула из кабинета», - рассказала о происшествии пациентка.
Сейчас мужчина объясняет причины своего поступка в отделении полиции.
Читайте также:
В Петербурге нашли горящее тело обнаженной женщины
Анапского педофила заключили под стражу на два месяца
СК: В Красноярском крае предъявили обвинение жителю Дивногорска, который надругался и убил подростка
Евгения Парфентьева