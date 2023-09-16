Очевидцы публикуют кадры

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Продолжает гореть ресторан на перекрестке Бухарестской улицы и проспекта Славы.
Петербуржцы делятся в социальных сетях фотографиями и видео кошмарного пожара.
Как сообщил один из местных жителей, возгорание началось на веранде здания, после чего огонь перекинулся внутрь.
Здание было уничтожено огнем в считанные минуты. Информации о пострадавших не поступало.
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Артем Кузьмин