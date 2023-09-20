Очевидцы рассказали о взрыве девятиэтажки в Балашихе

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»
«Я находился на рабочем месте. Дом затрясся, поднялась пыль на улице, был грохот просто устрашающий, полетел бетон с потолка. Мы выбежали, на лестнице стёкла уже лежали. Кричали люди. Кто-то кого-то вытаскивать пытался, пока не приехали службы», – рассказал, сотрудник кофейни, расположенной в доме, Никита Зинченко.Жительница дома Мария Фёдорова находилась в момент ЧП на улице.
«Услышала грохот, потом подхожу к нашему подъезду, а всё вылетело. Мои окна тоже, я на девятом этаже живу», – сказала Фёдорова.Взрыв произошел около 8:20 на четвёртом этаже девятиэтажного дома. Обрушились 3, 4 и 5 этажи, повреждено не менее 10 квартир. Два человека погибли, три пострадали. Под завалами ещё могут оставаться люди.
На месте работают 10 бригад скорой помощи и шесть бригад территориального центра медицины катастроф, криминалисты. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура проводит проверку.
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