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Очевидцы рассказали о взрыве девятиэтажки в Балашихе

20 сентября 2023, 11:12
Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»

Свидетели рассказали о взрыве газа, произошедшем в многоэтажке на улице Октябрьской в Балашихе.
«Я находился на рабочем месте. Дом затрясся, поднялась пыль на улице, был грохот просто устрашающий, полетел бетон с потолка. Мы выбежали, на лестнице стёкла уже лежали. Кричали люди. Кто-то кого-то вытаскивать пытался, пока не приехали службы», – рассказал, сотрудник кофейни, расположенной в доме, Никита Зинченко.
Жительница дома Мария Фёдорова находилась в момент ЧП на улице.

«Услышала грохот, потом подхожу к нашему подъезду, а всё вылетело. Мои окна тоже, я на девятом этаже живу», – сказала Фёдорова.
Взрыв произошел около 8:20 на четвёртом этаже девятиэтажного дома. Обрушились 3, 4 и 5 этажи, повреждено не менее 10 квартир. Два человека погибли, три пострадали. Под завалами ещё могут оставаться люди.

На месте работают 10 бригад скорой помощи и шесть бригад территориального центра медицины катастроф, криминалисты. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура проводит проверку.

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#московская область
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Пожилую женщину извлекли из-под завалов дома в Балашихе, в котором произошёл взрыв
20 сентября 2023, 12:00

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»

В Балашихе из-под завалов дома, в котором произошел взрыв, спасатели достали пожилую женщину, она была заблокирована на 6 этаже. На данный момент ей оказывают помощь врачи.

Спасатели и кинологи с собаками продолжают поиски людей.

20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. По предварительной оценке повреждены 10 квартир.

Экспертиза состояния дома займет около двух дней. Специалисты проверят прилегающие к пострадавшему подъезды, чтобы убедиться, что повреждения не пойдут дальше и исключить риск повторного обрушения.

На месте работают 10 бригад скорой помощи и 6 бригад территориального центра медицины катастроф, криминалисты.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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При повторном обрушении стены в доме в Балашихе погибло два человека.
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#балашиха
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Появились кадры повторного обрушения стены в пострадавшем от взрыва доме в Балашихе
Четыре спасателя МЧС пострадали при повторном обрушении стены дома в Балашихе
20 сентября 2023, 11:58

Фото: iStock/VEX Collective

Стена дома в Балашихе, где утром произошел взрыв газа, повторно обрушилась при проведении поисково-спасательных работ. Пострадали четыре спасателя. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot».
Уточняется, что два спасателя уже направлены в больницу. У них зафиксированы переломы рук и ног. Тем временем еще двое находятся под завалами. Их пытаются спасти.

Напомним, 20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. Произошло обрушение нескольких этажей. Под завалами оказались люди. Спасатели приступили к поисково-спасательной операции. Известно как минимум о четырех погибших в результате ЧП.

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#дома
#люди
#взрыв газа
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В Госдуме назвали виновных в массовых взрывах газа
В Госдуме призвали власти установить во всех домах России газовые анализаторы
20 сентября 2023, 11:54

Фото: IStock/iv-serg

Трое человек погибли при взрыве газа в девятиэтажке в подмосковной Балашихе. Затем ещё одна стена обрушилась на то же место, где были заблокированы мама с дочкой. Их крики больше не слышно. Предварительно, трое спасателей получили тяжёлые травмы.
Известно, что за три дня до взрыва сотрудники соответствующей службы проверяли газовое оборудование. Депутат Госдумы, председатель комиссии по обеспечению жилищных прав граждан ЖКХ Галина Хованская рассказала «Радио 1», что такие ЧП будут происходить и дальше, если за проблему не возьмутся власти.
«Никакие инициативы и законы ситуацию не поменяют, пока мы человеческий фактор не исключим. Такие случаи происходят иногда не по злому умыслу, а из-за случайности. У нас почему-то есть деньги на то, чтобы похоронить, переселить граждан, выплатить компенсации, а вот для того, чтобы установить газовые анализаторы, даже самые дешёвые, на это денег нет. Сейчас есть такие анализаторы, которые сразу передают сигнал в аварийную службу», — сказала Галина Хованская.
По мнению парламентария, выделить деньги на газовые анализаторы можно из бюджета. Также можно включить оплату за них в квитанцию по капремонту. Стоимость такого устройства начинается от 1800 рублей.

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Очевидцы рассказали о взрыве девятиэтажки в Балашихе
#чп
#газ
#дом
#балашиха
#подмосковье
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При повторном обрушении стены в доме в Балашихе погибло два человека
20 сентября 2023, 11:41

Фото: istock / familylifestyle

Стена в доме в Балашихе обрушилась снова. Два человека погибли, еще трое пострадали. Спасатели оказались под завалами. Информацию передает Mash.
Сегодня утром в Балашихе-3 на улице Октябрьской в 8:21 в доме произошел взрыв газа. В результате обрушились третий, четвертый и пятый этажи, разрушено порядка 10 квартир.  

Спасателям уже удалось достать мать с ребенком из-под завалов дома, спасательные работы продолжаются. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что всем пострадавшим жителям будет оказана вся необходимая помощь. 

Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва газа.

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Жильцы дома в Балашихе сообщили о проверке оборудования газовиками накануне взрыва

#взрыв
#взрыв газа
#авария
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Стена дома, где произошел взрыв газа в Балашихе, обрушилась прямо на спасателей
20 сентября 2023, 11:37

Фото: iStock/Srdjanns74

При проведении поисково-спасательной операции в доме, в котором произошел взрыв газа в Балашихе, произошло обрушение стены. Три спасателя оказались под завалами. Об этом сообщает МЧС России.
«На месте проведения аварийно-спасательных работ в Балашихе произошло повторное обрушение перекрытий дома. По предварительной информации, пострадали трое спасателей», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. Произошло обрушение нескольких этажей. Под завалами оказались люди. Спасатели приступили к поисково-спасательной операции. Известно как минимум о двух погибших в результате ЧП.

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Жильцов пострадавшего от взрыва газа дома в Балашихе эвакуировали
#спасатели
#помощь
#чп
#взрыв
#взрыв газа
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Увеличилось число погибших при взрыве в Балашихе
Число погибших при взрыве газа в Балашихе увеличилось до трех
20 сентября 2023, 11:21

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

До трех человек выросло число погибших при взрыве газа в многоквартирном доме в Балашихе. Об этом сообщает МЧС.
Взрыв на четвертом этаже жилого дома в Балашихе произошел минувшим утром в 8:21. В настоящее время известно о трех погибших. В экстренных службах также сообщили, что под завалами обрушившегося в результате взрыва здания, находятся два человека. 

На месте происшествия продолжают работать спасательные службы и медики.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщи, что пострадавшим от взрыва в Балашихе жителям, будет оказана необходимая помощь. ​

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#губернатор
#помощь
#взрыв
#происшествия
#дома
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Андрей Воробьёв провёл штаб на месте взрыва в Балашихе
20 сентября 2023, 11:08

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Андрей Воробьёв: Под завалами слышны голоса женщины и ребенка — к ним сейчас пробираются спасатели.
«Из пострадавшего дома спасатели эвакуировали 170 человек. Ещё двоих госпитализировали, к сожалению, один из них скончался по пути в больницу. Сейчас известно о двоих погибших. Мои соболезнования семьям. Под завалами слышны голоса женщины и ребенка — к ним сейчас пробираются спасатели. Взрывной волной также повредило несколько припаркованных машин и квартиры в соседних домах», — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. 
Андрей Воробьёв сообщил, что направляется в пункт временного размещения эвакуированных жителей. Он отметил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь. 

20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома.

В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. По предварительной оценке повреждены 10 квартир.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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Жильцов пострадавшего от взрыва газа дома в Балашихе эвакуировали.



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Истребитель Су-34 рухнул в Воронежской области
20 сентября 2023, 11:00

Фото: iStock/Artyom_Anikeev

В Воронежской области потерпел крушение российский истребитель Су-34. Пилоты смогли катапультироваться. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Самолет Су-34 потерпел аварию в Воронежской области, экипаж в составе двух человек катапультировался, угрозы их здоровью нет», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Крушение самолета произошло недалеко от посёлка Колодезный в Воронежской области. После его падения  начался сильный пожар. По предварительным данным, у самолета отказала стойка шасси.

12 сентября в Минобороны РФ также сообщили, что бомбардировщик Су-24М потерпел крушение в Калачёвском районе под Волгоградом. Самолет упал при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Боекомлект отсутствовал.


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#самолет
#человек
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Жильцы дома в Балашихе сообщили о проверке оборудования газовиками накануне взрыва
20 сентября 2023, 10:43

Фото: Мособлгаз

Сотрудники газовой службы проверяли оборудование в девятиэтажке на Октябрьской улице в Балашихе, где произошёл взрыв, за три дня до инцидента. Об этом сообщил ТАСС один из жильцов дома.
«17 сентября сотрудники газовой службы проверяли оборудование в доме. Всего в нём девять этажей и пять подъездов», - сказал собеседник агентства.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что в 08:21 в Балашихе на Октябрьской улице прогремел взрыв газа на четвёртом этаже жилого дома. Обрушились третий, четвёртый и пятый этажи, повреждено не менее 10 квартир, наблюдается задымление. Экстренные службы оказывают помощь пострадавшим. В доме отключены свет и вода. 
 
После взрыва газа госпитализированы двое мужчин, сообщили ТАСС в Центре медицины катастроф. Погибла женщина. 

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#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
#взрыв бытового газа
#балашиха
#дом
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