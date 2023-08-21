Очевидцы сообщили о громком хлопке над небом Подмосковья

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Очевидцы сообщили о работе ПВО в подмосковном Звенигороде, сообщает Telegram-канал SHOT.
Очевидцы заявили о громком хлопке в небе и работе систем ПВО.
Предположительно, в Московской области мог быть сбит еще один беспилотник.
Ранее российские силы ПВО пресекли очередную попытку атаки ВСУ беспилотником в Подмосковье. Вооруженные силы Украины пытались атаковать Одинцовский район Московской области около 6.50 утра 21 августа. В оборонном ведомстве сообщили, что украинский беспилотник самолетного типа был подавлен силами РЭБ.
При этом, во всех столичных аэропортах ввели режим «Ковёр».
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Предположительно, в Московской области мог быть сбит еще один беспилотник.
При этом, во всех столичных аэропортах ввели режим «Ковёр».
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Евгения Парфентьева