Oddity Central: Мужчина на грузовике 11 лет снимал видео под юбками школьниц

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В Японии житель города Киото установил под днищем грузовика камеры, чтобы во время передвижения по городу снимать видео под юбками школьниц. Об этом пишет Oddity Central.
В доме у Нисимуры были найдены тридцать жестких дисков с вуайеристскими видео, которые он снимал на протяжении одиннадцати лет.
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