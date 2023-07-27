Oddity Central: Мужчина на грузовике 11 лет снимал видео под юбками школьниц

Движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны Керчи в направлении Кубани временно приостановили. Соответствующая информация появилась в оперативном Telegram-канале информационного центра по автодорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту. При этом о причинах приостановки движения ничего до сих пор не сообщается.