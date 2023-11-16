Один человек погиб при пожаре в многоэтажке на Стрелецкой улице в Москве

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В результате пожара в жилом доме на Стрелецкой улице в Москве скончался один человек. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на оперативные службы.
Пожар произошел в двенадцатиэтажном жилом доме в квартире на девятом этаже. Дом был построен в 1970 году, всего в нем 80 квартир.
«Открытое горение наблюдается в трех окнах, огонь распространяется на вышележащий балкон. В горящей квартире обнаружен один погибший», — рассказал собеседник агентства.
Ранее в МВД по Астраханской области сообщало об обрушении жилого пятиэтажного дома. В результате появления трещины на внешнем фасаде, обрушились два подъезда. Губернатор Астрахани Игорь Бабушкин сообщил, что был создан оперативный штаб. На месте работают оперативные службы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак