Один человек погиб при взрыве неизвестного устройства в ЛНР

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«Сегодня в службу 101 поселка городского типа Славяносербск поступило сообщение о том, что в районе села Трехизбенка на неустановленном взрывоопасном предмете подорвался частный легковой автомобиль, в котором находились четыре человека. Трое пострадавших доставлены в медучреждение, один погиб на месте», — цитирует издание сообщение Луганского информационного центра.
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