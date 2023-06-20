Один человек погиб во время перестрелки в ангарской кофейне

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Конфликт между между президентом ангарской федерации бокса Александром Ракисловым и президентом местного бойцовского клуба «Ахмат» Василием Мурачевым закончился перестрелкой, погиб один человек
Стали известны подробности перестрелки в ангарской кофейне, передаёт Telegram-канал «112».
Уточняется, что во вторник, 20 июня, в кафе «Coffee Like» в Ангарске произошёл конфликт между президентом ангарской федерации бокса Александром Ракисловым и президентом местного бойцовского клуба «Ахмат» Василием Мурачевым, во время которой Мурачев выстрелил в своего оппонента. В ответ друг потерпевшего Оганез Туманян взял нож на кухне и нанес несколько ножевых ранений Мурачеву. Тот, обороняясь, ещё несколько раз выстрелил в ответ и уехал на иномарке без номеров.
33-летнего Мурачева госпитализировали с колото-резаными ранениями. У 40-летнего Ракислова диагностировали травматическое и огнестрельное ранение грудной клетки и обеих ног. Его друга 34-летнего Оганеза Туманяна врачам не удалось спасти.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в московском метро у 4-летнего ребёнка зажало руку в интроскопе.
Уточняется, что во вторник, 20 июня, в кафе «Coffee Like» в Ангарске произошёл конфликт между президентом ангарской федерации бокса Александром Ракисловым и президентом местного бойцовского клуба «Ахмат» Василием Мурачевым, во время которой Мурачев выстрелил в своего оппонента. В ответ друг потерпевшего Оганез Туманян взял нож на кухне и нанес несколько ножевых ранений Мурачеву. Тот, обороняясь, ещё несколько раз выстрелил в ответ и уехал на иномарке без номеров.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в московском метро у 4-летнего ребёнка зажало руку в интроскопе.
Яна Таёжная