Один человек пострадал при попытке проникновения ДРГ в Брянскую область

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При попытке проникновения украинской ДРГ на территорию Брянской области, пострадал работник сельхозпредприятия. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграмм-канале.
Глава региона сообщил, что российским военнослужащим удалось пресечь попытку проникновения на территорию области украинской ДРГ.
По предварительной информации, пострадал сотрудник сельхозпредприятия, который находился в момент происшествия на своем рабочем месте. В настоящее время, мужчине оказывается медицинская помощь, он госпитализирован.
Ранее сообщалось о ликвидации четырех диверсантов, планировавших ударить по ЗАЭС.
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По предварительной информации, пострадал сотрудник сельхозпредприятия, который находился в момент происшествия на своем рабочем месте. В настоящее время, мужчине оказывается медицинская помощь, он госпитализирован.
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Анастасия Крестьянова