Фото: Фотобанк Московской области / Константин Семенец
Человек отравился продуктами горения при пожаре на рынке «Садовод»
Один человек пострадал при пожаре на рынке «Садовод» в Москве. Как передаёт Telegram-канал «112», он отравился продуктами горения.
Пожар вспыхнул на рынке «Садовод» в Москве, передаёт Telegram-канал Baza.
Напомним, что в первой половине дня во вторник, 13 июня, стало известно о возгорании на рынке «Садовод» в Москве. Там загорелись три торговых павильона в восьмом ряду. Посетителей и продавцов сразу эвакуировали. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров, пожар быстро локализовали.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Санкт-Петербурге полицейские задержали 49-летнего уроженца Шри-Ланки, которого подозревают в организации борделя, а в Перми у инспектора ФСИН в машине нашли 7 кг наркотиков, которые он готовил к продаже
Пожар вспыхнул на рынке «Садовод» в Москве, передаёт Telegram-канал Baza.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Санкт-Петербурге полицейские задержали 49-летнего уроженца Шри-Ланки, которого подозревают в организации борделя, а в Перми у инспектора ФСИН в машине нашли 7 кг наркотиков, которые он готовил к продаже
Яна Таёжная