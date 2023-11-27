Один человек пропал без вести и четверо пострадали из-за шторма в Крыму

Фото: istockphoto/BalazsKovacs
Разрушительный шторм обрушился на Крымский полуостров и Краснодарский край. В результате один человек числится пропавшим без вести, еще четверо получили травмы.
Во время шторма ураганный ветер достигал скорости 40 метров в секунду. Из-за повреждений на линиях электропередачи без света остались около полумиллиона крымчан. Глава региона Сергей Аксёнов объявил понедельник, 27 ноября, нерабочим днём из-за погодных аномалий. В районе Евпатории началась эвакуация местных жителей из подтопленных домовладений.
Читайте также:
Сухогруз Blue Shark штормом выбросило на мель в районе Анапы
SHOT: Во время шторма в Крыму пропал 50-летний мужчина
Три человека пострадали из-за шторма в Севастополе
Александр Бойцов