Один из напавших на молодого человека из-за причёски в Подмосковье признал вину

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Один из задержанных по подозрению в нападении на молодого человека из-за цвета волос в Электростали признал свою вину. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.
На видео, опубликованном силовым ведомством, мужчина заявил, что не помнит произошедшего. По его словам, он порезал человека, но не может вспомнить, как именно, поскольку был пьян.
Инцидент произошёл 9 июля. Двое мужчин избили 18-летнего молодого человека, когда тот попросил у них сигарету, из-за зелёного цвета волос и срезали ему волосяной покров вместе с кожей. Возбуждено уголовное дело. Оба нападавших задержаны.
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Инцидент произошёл 9 июля. Двое мужчин избили 18-летнего молодого человека, когда тот попросил у них сигарету, из-за зелёного цвета волос и срезали ему волосяной покров вместе с кожей. Возбуждено уголовное дело. Оба нападавших задержаны.
«Второй задержанный рассказал, что они с товарищем распивали в лесу недалеко от общежития спиртные напитки. К ним подошли два молодых человека с длинными волосами. Они начали общаться по поводу причёски», – уточнили в пресс-службе.Пострадавший госпитализирован. Сейчас его жизни ничто не угрожает, однако ему может потребоваться пересадка кожи.
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Лора Луганская