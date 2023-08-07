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Один из пострадавших при взрыве газового баллона в Москве скончался в больнице, сообщили представители СК по региону в своем Telegram-канале.
Напомним, два человека пострадали при взрыве газовых баллонов в Западном Дегунино в Москве. По данным SHOT, происшествие случилось в Ильменском проезде. Взрыв произошёл из-за перегрева баллонов на солнце.
По факту происшествия СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при исполнении работ, повлекшее, по неосторожности, смерть.
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«При разгрузке газовых баллонов произошёл самопроизвольный хлопок баллона, в результате полученных повреждений один мужчина скончался в медицинском учреждении, другому мужчине оказывается медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает», - прокомментировали ситуацию в Следственном комитете.
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Евгения Парфентьева