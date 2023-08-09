Один из пропавших без вести при взрыве в Сергиевом Посаде звонил жене из-под завалом

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Житель Сергиева Посада, который числится пропавшим без вести после взрыва на оптико-механическом заводе, пытался дозвониться своей супруге спустя полтора часа после трагедии, сообщает Telegram-канал SHOT.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что число пострадавших в результате взрыва на частном предприятии в Сергиевом Посаде достигло 56. Он добавил, что на разбор завалов здания, где прогремел взрыв, спасателям понадобится около 12 часов.
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Евгения Парфентьева