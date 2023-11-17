Один из шахтёров, оказавшихся под завалом в Забайкалье, погиб

Один из шахтёров, которого завалило породой на месторождении в Балейском районе Забайкалья, погиб. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Забайкальскому краю, его тело уже поднято на поверхность, в то время как поиски второго горняка продолжаются до сих пор.