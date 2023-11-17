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Один из шахтёров, оказавшихся под завалом в Забайкалье, погиб

17 ноября 2023, 05:25
Фото: iStock/Adam88xx

Фото: iStock/Adam88xx

Один из шахтёров, которого завалило породой на месторождении в Балейском районе Забайкалья, погиб. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Забайкальскому краю, его тело уже поднято на поверхность, в то время как поиски второго горняка продолжаются до сих пор.

Следственный комитет РФ уже начал ведомственную проверку по факту обрушения. По предварительным данным, имело место нарушение техники безопасности. Гендиректор компании «Омчак», которой принадлежит месторождение, пока никак не прокомментировал ситуацию.

Напомним, что ранее двоих горнорабочих завалило породой при частичном обрушении шахты в Балейском районе Забайкальского края. Шахта находится на Верхне-Алиинском месторождении, где добываются золото, серебро и драгоценные металлы.

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#погибшие
#аварии
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ТАСС: В Забайкалье после частичного обрушения шахты погибли оба рабочих
17 ноября 2023, 06:25

Фото: iStock/SIYAMA9

Сотрудники Кемеровского военизированного горноспасательного отряда МЧС России подняли на поверхность тело второго шахтёра, который погиб при частичном обрушении на шахте, принадлежащей компании «Омчак». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.
Ранее Telegram-канал Babr Mash cообщил о том, что двух горняков завалило при частичном обрушении шахты в Балейском районе Забайкальского края. Шахта находится на Верхне-Алиинском месторождении, где добываются золото, серебро и драгоценные металлы.

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#погибшие
#аварии
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В Амурской области ФСБ задержала иностранца, отправлявшего деньги террористам
17 ноября 2023, 06:13

Фото: iStock/irene_rebrova

Федеральная служба безопасности по Амурской области задержала иностранца, отправлявшего деньги террористам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
«Сотрудниками УФСБ России по Амурской области установлен иностранный гражданин М., проживающий на территории Амурской области, который осуществил финансирование организации, признанной в Российской Федерации террористической»,
 — говорится в заявлении ФСБ.

Мужчине уже избрана мера пресечения, он заключен под стражу. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы по статье УК РФ о финансировании терроризма.

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#террористы
#финансирование
#задержание
#фсб
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На Украине снова прогремели взрывы
17 ноября 2023, 05:38

Фото: Victoria_Kotlyarchuk

Взрывы снова прозвучали на Украине. На этот раз – в городе Староконстантинов в Хмельницкой области, где находится военный аэродром, сообщило украинское издание «Страна».
Также сообщалось о взрывах на родине украинского президента Владимира Зеленского — в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в регионе объявлялась воздушная тревога. Кроме того, сирены тревоги звучали в Киеве, Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской, Николаевской и Черкасской областях Украины.

Ранее издание «Зеркало недели» написало о взрывах на юге Одесской области.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#украина
#взрывы
#воздушная тревога
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Babr Mash: Двух горняков завалило при частичном обрушении шахты в Забайкалье
17 ноября 2023, 04:14

Фото: iStock/Adam88xx

Двух рабочих завалило при частичном обрушении шахты в Балейском районе Забайкальского края, сообщает Telegram-канал Babr Mash. Шахта находится на Верхне-Алиинском месторождении, где добываются золото, серебро и драгоценные металлы.
По сообщению канала, один из шахтёров жив, судьба второго пока остаётся неизвестной. Их поисками уже занимаются горноспасатели Кемеровского военизированного горноспасательного отряда МЧС России.

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#аварии
#пострадавшие
#мчс
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Всем пострадавшим при взрыве дома в Астрахани окажут финансовую поддержку
17 ноября 2023, 02:37

Фото: iStock/undefined_undefined

Все пострадавшие от обрушения части многоквартирного дома в Астрахани получат финансовую поддержку и временное жилье из маневренного фонда. Об этом журналистам РИА Новости сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
Ранее губернатор объявил о введении в Астрахани регионального режима ЧС после обрушения дома в Астрахани. Следственный комитет по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина уже открыл соответствующее уголовное дело.



Напомним, что 16 ноября МЧС сообщило об обрушении части жилого пятиэтажного дома в Астрахани. На данный момент известно об одной погибшей жительнице, остальные 213 жильцов (включая 37 детей) смогли вовремя эвакуироваться. Сейчас их размещают в близлежащих школах.

Семь человек обратились в пункты временного размещения, сообщил глава администрации города Олег Полумордвинов в своём Telegram-канале. Им оказана необходимая помощь. В ПВР организовано горячее питание, созданы условия для ночлега. С ними работает психолог.

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#дома
#взрыв
#пострадавшие
#поддержка
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По делу компании Merlion задержаны сразу несколько сотрудников ФСБ
17 ноября 2023, 02:06

Фото: iStock/BrianAJackson

В Москве задержаны несколько сотрудников ФСБ, подозреваемых в вымогательстве пяти млрд рублей у IT-компании Merlion. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источник в силовых структурах столицы.
«По версии следствия, они вымогали пять млрд рублей у руководства компании Merlion за завершение следствия. Силовиков задержали еще на прошлой неделе вместе с экс-начальником СУ СКР по Северо-Западному округу столицы Сергеем Ромодановским, следователем того же управления Андреем Жерютиным», — сообщил собеседник издания.

Ранее Басманный суд Москвы на три месяца арестовал экс-руководителя отдела Следственного комитета по Хорошёвскому району Рустама Юсупова, а также бывшего руководителя следственного управления по СЗАО Сергея Ромодановского и его заместителя — бывшего следователя Андрея Жерютина.

Напомним, в январе 2023 года Следственный комитет начал расследование скандального дела о попытке посадить обвинить в подготовке убийства владельцев крупной компании Merlion и осуществить рейдерский захват их бизнеса. Предполагается, что исполнители схемы должны были получить взятку в размере 15 миллиардов рублей.

Фигурантов дела обвиняют в организации преступного сообщества, получении взятки, фальсификации доказательств, незаконном задержании или заключение под стражу, привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела.

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#задержание
#фсб
#it
#компании
#уголовное дело
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«Зеркало недели» сообщило о взрывах в Одесской области
17 ноября 2023, 01:55

Фото: iStock/RamonCast

Взрывы раздались в Одесской области на юге Украины, пишет издание «Зеркало недели». По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны. Каких-либо иных сведений издание не приводит.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#одесса
#украина
#взрывы
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Бабушкин: В Астрахани после обрушения части дома ввели региональный режим ЧС
17 ноября 2023, 01:25

Фото: сайт Кремля

Региональный режим ЧС введен в Астрахани после обрушения части многоэтажного дома. Об этом 17 ноября пишут «Известия» со ссылкой на слова главы Астраханской области Игоря Бабушкина.
Напомним, что 16 ноября МЧС сообщило об обрушении части жилого пятиэтажного дома в Астрахани. На данный момент известно об одной погибшей жительнице, остальные 213 жильцов (включая 37 детей) смогли вовремя эвакуироваться. Сейчас их размещают в близлежащих школах.

Семь человек обратились в пункты временного размещения, сообщил глава администрации города Олег Полумордвинов в своём Telegram-канале. Им оказана необходимая помощь. В ПВР организовано горячее питание, созданы условия для ночлега. С ними работает психолог

Следственный комитет незамедлительно откроет уголовное дело по факту обрушения жилого дома в Астрахани. Такое поручение уже дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Экс-депутат Госдумы Олег Шеин заявил, что около пятнадцати лет назад у данного дома обвалилась часть стены, однако собравшаяся комиссия по чрезвычайным ситуациям смогла укрепить эту часть строения. По версии Шеина, причиной нынешнего обвала мог стать ремонт в одной из квартир дома. Если в нём была сделана незаконная перепланировка, которая затронула одну из несущих стен, это могло вызвать образование трещин с последующим обрушением. Также депутат выдвинул другую версию, согласно которой причиной происшествия могли стать проблемы с общей системой водоснабжения.

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СК незамедлительно возбудит уголовное дело по обрушению дома в Астрахани
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SHOT: Момент обрушения дома в Астрахани запечатлели на видео
17 ноября 2023, 00:17

Фото: iStock/Dmitriy_Prokofev

Камера видеонаблюдения смогла запечатлеть начало частичного обрушения дома в Астрахани, сообщает Telegram-канал SHOT. На опубликованном видео заметно, как перепуганные жильцы выбегают из дома, сопровождаемые сотрудниками МЧС России.




Напомним, что 16 ноября МЧС сообщило об обрушении части жилого пятиэтажного дома в Астрахани. На данный момент известно об одной погибшей жительнице, остальные 213 жильцов (включая 37 детей) смогли вовремя эвакуироваться. Сейчас их размещают в близлежащих школах.

Экс-депутат Госдумы Олег Шеин заявил, что около пятнадцати лет назад у данного дома обвалилась часть стены, однако собравшаяся комиссия по чрезвычайным ситуациям смогла укрепить эту часть строения. По версии Шеина, причиной нынешнего обвала мог стать ремонт в одной из квартир дома. Если в нём была сделана незаконная перепланировка, которая затронула одну из несущих стен, это могло вызвать образование трещин с последующим обрушением. Также депутат выдвинул другую версию, согласно которой причиной происшествия могли стать проблемы с общей системой водоснабжения.

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#дома
#мчс
#происшествия
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