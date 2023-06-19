Одиннадцать человек пострадали после падения лифта в Ташкенте

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В многоэтажном доме Ташкента рухнул лифт, в результате пострадали 11 человек
Пострадали после падения лифта в многоэтажном лифте Ташкента, пострадали 11 человек, передаёт «РЕН ТВ» со ссылкой на МЧС республики.
Уточняется, что о происшествии стало известно утром в понедельник, 19 июня.
Ранее «Радио 1» сообщало, что физрука-педофила из Зимы, который несколько лет насиловал младшую сестру жены, приговорили к 19 годам тюрьмы, а в Москве два бармена подрались с посетителями в ирландском пабе.
Уточняется, что о происшествии стало известно утром в понедельник, 19 июня.
«Сначала из-за неисправности лифт ускорил ход, но на уровне первого этажа сработала система автоматического торможения, что уберегло людей от падения в шахту», — говорится в сообщении.Врачи оказали всю необходимую помощь всем пострадавшим.
Ранее «Радио 1» сообщало, что физрука-педофила из Зимы, который несколько лет насиловал младшую сестру жены, приговорили к 19 годам тюрьмы, а в Москве два бармена подрались с посетителями в ирландском пабе.
Яна Таёжная