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Одиннадцать человек пострадали после падения лифта в Ташкенте

19 июня 2023, 07:40

Фото: istockphoto.com / maxim4e4ek

В многоэтажном доме Ташкента рухнул лифт, в результате пострадали 11 человек
Пострадали после падения лифта в многоэтажном лифте Ташкента, пострадали 11 человек, передаёт «РЕН ТВ» со ссылкой на МЧС республики.
Уточняется, что о происшествии стало известно утром в понедельник, 19 июня.


«Сначала из-за неисправности лифт ускорил ход, но на уровне первого этажа сработала система автоматического торможения, что уберегло людей от падения в шахту», — говорится в сообщении.
Врачи оказали всю необходимую помощь всем пострадавшим.

Ранее «Радио 1» сообщало, что физрука-педофила из Зимы, который несколько лет насиловал младшую сестру жены, приговорили к 19 годам тюрьмы, а в Москве два бармена подрались с посетителями в ирландском пабе.


#лифт
#Ташкент
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Психолог Хорс рассказал, как не столкнуться с профессиональным выгоранием
05 июля 2023, 13:40

Фото: iStock/grinvalds

Ежегодно 5 июля отмечается Международный день трудоголика. Психолог, кандидат наук, руководитель «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс рассказал, как россиянам не столкнуться с профессиональным выгоранием.
По мнению Михаила Хорса, россиян необходимо учить не перерабатывать, а работать больше, чем раньше. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».

«Россияне и так не перерабатывают. Если посчитать количество выходных и праздничных дней, то средняя треть года у нас это отдых», — заявил Хорс.

Он отметил, что профессиональное выгорание — это состояние человека, в котором он испытывает негативные эмоции во время работы. С этим состоянием сталкиваются те люди, которые работают через силу.

«А человек, который пашет себе в удовольствие, никогда с эмоциональным выгоранием не столкнется», — рассказал специалист.

По мнению психолога, люди считают, что устают из-за каких-то событий, обстоятельств этой работы, конфликта в коллективе, взаимоотношений с начальником, задержки зарплаты, однако это позиция эмоциональной жертвы.

«На самом деле, это происходит не потому, что эти люди переживают и выгорают, эмоциональное выгорание — это эмоциональная усталость из-за длительных хронических и сильных отрицательных эмоций стресса. Люди выгорают из-за своей неготовности к этим событиям и из-за своего мнения, что эти события плохие, неправильные и должно быть по-другому. И вот если человек эту корону высшего судьи снимает и заранее готовится к тому, что жизнь пойдет не так, как он хочет, то, привыкнув к такой концепции, к такому взгляду на жизнь он становится более к готовым к тому, что что-то в этой жизни не так, как он хочет», — считает Хорс.

Психолог отмечает, что такая готовность человека создает ему большую эмоциональную устойчивость, благодаря которой у человека остается больше сил, чтобы эту жизнь менять в ту сторону, в которую он хочет.

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#трудоголизм
#профессиональное выгорание
#психолог
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Депутат Савченко объяснил, что вернёт доверие россиян к пенсионным накоплениям
05 июля 2023, 13:31

Фото: istockphoto.com/Konstantin Aksenov

Член комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко заявил, что помочь вернуть россиянам доверию к пенсионным накоплениям помогут слаженная, чёткая и эффективная работа государства и соответствующих ведомств в сфере финансов и сбережений, а также государственный контроль за сохранностью и своевременными выплатами гарантированных средств граждан.
«И самое главное – время, тот ключевой фактор, который может исправить и поставить всё на своё место. Есть граждане, которые доверяют государству. Должно пройти время, и у государства не должно быть никаких «косяков» или громких скандальных событий. И лишь при таких условиях пенсионные деньги – это гарантия безопасности государства. Вот они три составляющие: время, эффективность и гарантии», – пояснил в беседе с RuNews24.ru Савченко.

До этого Государственная Дума приняла законопроект о двукратном увеличении размера страхового покрытия для пенсионных накоплений граждан, у которых накопительные средства размещены в негосударственных пенсионных фондах.

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#сбережения
#граждане
#доверие
#экономика
#Госдума
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Лидер «Ногу свело!» Покровский хочет оспорить статус иноагента
05 июля 2023, 13:29

iStock/Zolnierek

Лидер группы «Ногу свело!» Макс Покровский планирует оспорить статус иноагента в суде.
Чтобы оспорить статус иноагента, который музыканту присвоило Министерство юстиции, Макс Покровский подал заявление в суд, пишет Telegram-канал Mash.
 
Заседание пройдёт 17 июля.
 
Лидер группы «Ногу Свело!» Макс Покровский был признан иноганетом 31 марта нынешнего года. Известно, что в данный момент исполнитель находится в США.

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#Покровский иноагент
#суд
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Подольские врачи восстановили функции кисти 55-летней женщине
05 июля 2023, 13:20

Фото: istockphoto / Georgiy Datsenko

В больницу Подольска обратилась женщина, 55 лет, с жалобами на боли и онемение пальцев на правой руке, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В ходе диагностики врачи выявили у пациентки синдром запястного канала. При этом заболевании происходит защемление и воспаление срединного нерва. Эта патология приводит к онемению конечностей, потере чувствительности и параличу конечности.
«Под местной анестезией эндоскопическим путём мы выполнили операцию по восстановлению функции кисти. Первым этапом в районе запястья произвели разрез, туда ввели эндоскоп, оснащенный камерой. Затем скальпелем рассекли поперечную связку, которая сдавливала срединный нерв. Операция прошла успешно и заняла 10 минут», — рассказал нейрохирург Дмитрий Кудрявцев. 

Этот малоинвазивный метод оперативного вмешательства позволил врачам значительно сократить период восстановления пациентки после операции. 

Врачи передают, что самочувствие пациентки хорошее, она уже выписана из больницы на амбулаторное лечение.

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#Минздрав
#Подольск
#здоровье
#онемение
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Мишустин подписал распоряжение о назначении Кондрашова гендиром ТАСС
05 июля 2023, 13:17

Фото: сайт Кремля

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении генеральным директором ТАСС Андрея Кондрашова.
Сергей Михайлов освобожден от должности генерального директора холдинга по собственному желанию.
 
Ранее Андрей Кондрашов занимал должность пресс-секретаря предвыборного штаба Владимира Путина. В 2018 году был назначен первым заместителем генерального директора холдинга ВГТРК.

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#Мишустин
#Кондрашов
#Михайлов
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Песков переадресовал в правительство вопрос о возможном ограничении экспорта
05 июля 2023, 13:16

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в правительство вопрос о том, планирует ли РФ ограничивать экспорт. Об этом сообщает РИА Новости.
«Я не смогу ответить на ваш вопрос, это скорее прерогатива все-таки правительства», — ответил Песков журналистам на вопрос, не планирует ли Россия вводить ограничения на экспорт по примеру Китая.

Напомним, Министерство коммерции Китая заявило, что с 1 августа 2023 года начнут действовать меры контроля экспорта на галлий и германий, которые используются в том числе при производстве чипов. Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин отметила, что эти меры не направлены против каких-либо конкретных стран.

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#Песков
#экспорт
#ограничения
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В Кремле заявили об угрозе диверсии со стороны Киева на ЗАЭС
05 июля 2023, 13:16

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что диверсия, которую планирует провести Киев на ЗАЭС, может привести к катастрофическим последствиям.
По его словам, власти Украины уже доказали то, что ничем не пренебрегают, подорвав Каховскую ГЭС. Обстановка, которая складывается вокруг ЗАЭС напряженная, так как со стороны Украины существует высокая угроза по проведению диверсии на ее территории. Об этом он сообщил на брифинге.

Спикер Кремля подчеркнул, что последствия подрыва ЗАЭС приведут к катастрофе и заявил, что Россия предпринимает все меры для того, чтобы противостоять намерению киевских властей. 

Украина неоднократно заявляла о том, что на Запорожской АЭС готовится диверсия, обвинив в этом Россию. Москва расценивает подобные заявления как провокацию и не исключает возможности подрыва ЗАЭС Украиной.

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#Песков
#ЗАЭС
#провокация
#диверсия
#катастрофа
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Эксперт по фэншуй Боброва: Уточки-мандаринки могут помочь впустить в жизнь любовь
05 июля 2023, 13:13

Фото: istockphoto.com/Halfpoint

Эксперт по фэншуй Валентина Боброва заявила, что наладить личную жизнь могут помочь парные символы, расставленные в юго-западной части дома, а также сон на двуспальной кровати.
«Это могут быть картины, на которых изображены счастливые влюбленные пары. Либо парные статуэтки. Самые знаменитые – это уточки-мандаринки. При этом важно развернуть их так, чтобы они смотрели друг на друга. Тогда это будет символизировать скорую встречу», — объяснила в беседе с «Москвой 24» Боброва.

Кроме того, для привлечения в жизнь второй половинки эксперт рекомендовала завести в доме предмет для неё: зубную щетку, тапочки и т.д.

А астролог Светлана Драган заявила, что после периода, когда россияне почувствуют облегчения и успокоения наступит переломный момент в жизни страны. Как передаёт utro.ru, тяжёлым месяцем для жизни страны может оказаться август.

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#любовь
#фэншуй
#рекомендации
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Голикова назвала регионы России с самой низкой рождаемостью
05 июля 2023, 13:09

Фото: сайт Кремля

Заместитель председателя российского правительства Татьяна Голикова на правительственном часе в Совете Федерации сообщила, что крайне низкий уровень рождаемости зафиксирован в 10 регионах России.
По словам Татьяны Голиковой, речь идёт о Ленобласти, Смоленской, Рязанской, Тульской, Пензенской, Орловской, Владимирской, Саратовской, Тамбовской областях и Республики Мордовия.
 
Для оценки потенциала по росту рождений провели исследование, используя  данные Росстата.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти обсуждают дополнительные меры поддержки семей и рождаемости. Владимир Путин подчеркнул, что в настоящее время рождаемость является главной демографической задачей, так как россияне вступили в сложный демографический период. Президент поручил разобраться с низкими показателями.

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#Россия
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