Одна из версий крушения самолёта Пригожина — теракт на борту

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Одна из версий крушения самолёта, среди пассажиров которого числился Евгений Пригожин, — теракт на борту. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
На данный момент информация проверяется сотрудниками спецслужб.
Напомним, частный самолет потерпел крушение в Тверской области. Бизнес-джет совершал полет из Санкт-Петербурга в Москву. По информации сервиса «Флайтрадар», борт пропал с радаров во время набора высоты.
По предварительным данным, на борту мог находится Евгений Пригожин. В результате крушения самолета, погибли десять человек, находящиеся на борту. В ведомстве сообщили, что на борту находились три члена экипажа и семь пассажиров. В настоящее время на место происшествия направлены экстренные службы. Тела четырех погибших пассажиров борта уже найдены.
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Напомним, частный самолет потерпел крушение в Тверской области. Бизнес-джет совершал полет из Санкт-Петербурга в Москву. По информации сервиса «Флайтрадар», борт пропал с радаров во время набора высоты.
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Екатерина Коршунова