Одного из самых известных киллеров освободили в России. 

Фото: istockphoto / OlFedv
Один из самых известных киллеров 90-х Александр Пустовалов под прозвищем Саша Солдат был освобожден из колонии строгого режима в Монино. Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что он был приговорен к сорку три раза. В итоге он получил 24 года лишения свободы.
Пустовалов находился в заключении во Владимирском централе, потом — в ИК-9, которая находится в Тверской области. Известно, что во время тюремного заключения с 2017 года он подрабатывал сборщиком ритуальных изделий, а затем засольщиком овощей.
При этом, освобождённый будет под контролем правоохранителей еще три года, два раза в месяц Пустовалов должен приходить и отмечаться в полиции. Также, ему нельзя покидать город, в котором он проживет и выходить на улицу ночью.
Читайте также:
В Москве человек упал с 12-го этажа и выжил.
В Москве задержали участницу шоу «Пацанки» Милу Грац.
Мошенники почти месяц «дурят» пенсионерку из Подмосковья
Пустовалов находился в заключении во Владимирском централе, потом — в ИК-9, которая находится в Тверской области. Известно, что во время тюремного заключения с 2017 года он подрабатывал сборщиком ритуальных изделий, а затем засольщиком овощей.
Читайте также:
В Москве человек упал с 12-го этажа и выжил.
В Москве задержали участницу шоу «Пацанки» Милу Грац.
Мошенники почти месяц «дурят» пенсионерку из Подмосковья
Дана Игумнова