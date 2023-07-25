Одноклассница рассказала об убитой 16-летней школьнице, которой перерезали горло

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Одноклассница убитой в Дивногорске девушки, которую обнаружили с перерезанным горлом, рассказала, что погибшая была доброй и общительной. Об этом пишет «Газета.Ru».
«Друзей у нее было достаточно много, она была общительной и доверчивой», — цитирует девушку «Газета.Ru».
Напомним, ранее в городе Дивногорск Красноярского края обнаружено тело 16-летней девушки с признаками насильственной смерти. Она ушла из дома еще в субботу, 22 июля, и пропала. Как сообщает прокуратура Красноярского края в своем телеграм-канале, девушка договорилась встретиться с подругой на набережной Дивногорска. Подруга ее так и не дождалась, вечером домой девушка не вернулась, телефон был вне зоны доступа.
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