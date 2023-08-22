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Одному из организаторов смертельной экскурсии по коллекторам Москвы предъявили обвинение

СК: Организатору экскурсий по коллекторам Никите Дубасу предъявили обвинение
22 августа 2023, 13:38

Фото: iStock/BrianAJackson

В Москве предъявили обвинение задержанному Никите Дубасу, который является одним изз организаторов по коллекторам, в которой погибли восемь человек, сообщили в Telegram-канале Следственного комитета РФ.
Вчера Дубаса задержали и отправили на допрос. Выяснилось, что он водит людей по подземным ходам столицы уже около девяти лет.

«В ходе расследования задержан один из организаторов экскурсии – Никита Дубас, которому уже предъявлено обвинение в совершенном преступлении», - говорится в сообщении СК.


Следствие отмечает, что подземные экскурсии проходили незаконно.

Сегодня спасатели извлекли из Москвы-реки тела всех восьми погибших на экскурсии по коллекторам диггеров. Помимо восьми взрослых, в подземных тоннелях столицы погибли и трое подросток от 15 до 17 лет.

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#экскурсия
#москва
#река
#погибшие
#следственный комитет
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В Ростовской области задержан мужчина, который пытался купить секретную военную продукцию
22 августа 2023, 14:43

Фото: iStock/irene_rebrova

Сотрудники ФСБ в Ростовской области задержали россиянина за попытку приобрести секретную военную продукцию.
Сообщается, что задержанный был осведомлён о секретности военного изделия. Данная продукция была нужна мужчине для перепродажи.
 
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну». Следователи выясняет возможных соучастников и причастность к аналогичным эпизодам.

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности РФ по Луганской народной республике задержали украинку, проживавшую в ЛНР.

Женщина передавала сведения о местах дислокации Народной милиции ЛНР и ВС РФ.

«УФСБ России по ЛНР пресечена противоправная деятельность проживающей в ЛНР гражданки Украины», — сообщили в ведомстве.
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#фсб
#уголовное
#уголовное дело
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Доступ в «Зарядье» временно закрыли из-за информации о неопознанном устройстве
Доступ в парк «Зарядье» временно закрыли из-за информации о неопознанном устройстве
22 августа 2023, 14:31

Фото: iStock/Inna Polekhina

Доступ в московский парк «Зарядье» временно закрыли из-за информации о неопознанном устройстве, информация опубликована на официальном сайте парка.
«Доступ на территорию парка «‎Зарядье» временно закрыт в связи с поступившей информацией о неопознанном устройстве», - говорится в сообщении, размещенном на сайте «Зарядья».

Откуда поступила информация об устройстве – не уточняется.

Все посетители и сотрудники «Зарядья» эвакуированы. На месте работает кинологическая группа с собаками.

На прошлой неделе «Зарядье» трижды эвакуировали из-за угрозы взрыва. 15, 16 и 20 августа парк закрывали из-за анонимной информации о взрывных устройствах, которая поступала на почту администрации «Зарядья». 

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#москва
#парк
#эвакуация
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Врач Чернышова рассказала, чем может заболеть девочка после укола шприцем с мефедроном
22 августа 2023, 14:05

Фото: iStock/Goami

Врач-терапевт Надежда Чернышова заявила, что вероятность заразиться ВИЧ, гепатитом или другими инфекциями мала, однако присутствует. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
«Человек, который оставил в такси шприц с мефедроном, точно зависимый. А такие люди чаще всего пренебрегают правилами безопасности при введении лекарств, поэтому не исключено, что он болеет ВИЧ и другими инфекциями, которые передаются через кровь», — рассказала Чернышова «Вечерней Москве».

Медик подчеркнула, что все зависит от количества молекул на игле, которые могли остаться после зависимого человека. Врач добавила, что заразиться столбняком после такого инцидента невозможно. 

Чернышова подчеркнула, что критических последствий после укола шприцем с мефедроном у пострадавшей быть не должно.

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#девочка
#люди
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Подозреваемый по делу об организации экскурсий по коллекторам в Москве сбежал в Дубай
Гендиректор «Авангарда» Лазовский, причастный к смертельной экскурсии в Москве, сбежал в Дубай
22 августа 2023, 13:55

Фото: iStock/BrianAJackson

Следователи до сих пор не могут связаться с генеральным директором «Авангарда» Александром Лазовским, который может быть причастен к организации смертельной экскурсии по коллекторам Москвы, в которой погибли восемь человек, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, компания Лазовского связана с организаций экскурсий по подземным тоннелям реки Неглинка в Москве.

Сразу после трагедии Лазовский уехал в Дубай.

Следственный комитет предъявил обвинение задержанному Никите Дубасу, который является одним изз организаторов по коллекторам, в которой погибли восемь человек. 

Сегодня спасатели извлекли из Москвы-реки тела всех восьми погибших на экскурсии по коллекторам диггеров. Помимо восьми взрослых, в подземных тоннелях столицы погибли и трое подросток от 15 до 17 лет.

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#коллекторы
#экскурсия
#погибшие
#москва
#следствие
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Каршеринг BelkaCar окажет помощь семье девочки, уколовшейся шприцем в машине
22 августа 2023, 13:32

Фото: iStock/DarthArt

В пресс-службе каршеринга BelkaCar заявили, что компания находится на связи с пострадавшей семьей и готова оказать необходимую помощь девочке, которая пострадала от укола шприцем с мефедроном. Об этом сообщает «Газета.Ru».
«Мы на связи с пользователем, готовы оказать необходимую помощь и поддержку. До тех пор, пока будет проводиться следствие, не можем раскрывать никаких дополнительных деталей», — цитирует слова пресс-службы каршеринга «Газета.Ru».

Ранее выяснилось, что каршеринг BelkaCar экстренно вводит новую систему выявления нарушителей после инцидента со шприцем, а также разрабатывает алгоритмы дополнительной проверки машин. Систему обещают запустить до конца августа. Она будет воздействовать на рейтинг водителя.

Напомним, в Москве шприц с неизвестной жидкостью воткнулся в ногу девочке в автомобиле каршеринга. Отец обыскал заднее сиденье, на котором сидела дочь, и обнаружил там шприц с неизвестной жидкостью. Перепуганные родители экстренно отвезли девочку в больницу, где у нее взяли все анализы.

Экспертиза показала, что в шприце, которым укололась 10-летняя девочка в автомобиле каршеринга Belka Car, был медефрон.

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Шприц с неизвестной жидкостью воткнулся в ногу ребенку в каршеринге

10-летняя девочка укололась шприцом с мефедроном в машине Belka Car

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#следствие
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#анализы
#девочка
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Семилетняя девочка подхватила ротавирус в Черном море
Семилетняя девочка подхватила ротавирус в Черном море в Лазаревском
22 августа 2023, 13:30

Фото: iStock/gorodenkoff

Семилетняя девочка из Екатеринбурга подхватила ротавирус, купаясь в Черном море в Лазаревском, сообщает E1.RU.
По информации СМИ, семья приехала на отдых в Краснодарский край 14 августа и остановилась в курортном поселке Лазаревское.

Спустя пару дней у девочки начали проявляться странные симптомы – температура, тошнота, судороги, потеря сознания, а также увеличенные зрачки. Уже в больничной палате ребенок начал кашлять и хрипеть, а из ее носа пошла пена.

Врачи диагностировали у девочки ротавирус, сейчас она находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Ее подключили к аппарату ИВЛ.

«Отек легких спал, выкачали 2,5 литра жидкости из легких. Привезли препарат, чтобы снять отек мозга, потом исключили его. Мозг сейчас очень сильно страдает. Мы не знаем, в каком состоянии она будет», - поделилась мать девочки.

Отмечается, что семилетняя девочка из Екатеринбурга – не единственный ребенок, подхвативший в Черном море эту страшную инфекцию. 

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#чёрное море
#ребёнок
#вирус
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Суд арестовал обвиняемых в похищении знакомого и вымогательстве 1,5 млн руб. в Подмосковье
22 августа 2023, 13:22

Фото: iStock/Zolnierek

Старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий сообщила, что арестованы трое обвиняемых в похищении мужчины в Электроуглях и вымогательстве у него денег. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
«В настоящее время следователями и криминалистами проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы. Проведены допросы, назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская. Расследование уголовного дела продолжается», — приводит слова Врадий АГН «Москва».

Напомним, 10 июля злоумышленники в микрорайоне Светлый в Электроуглях избили своего знакомого, после чего вывезли его в машине в неизвестном направлении, где стали незаконно удерживать, вымогая у мужчины полтора миллиона рублей. 

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#вымогательство
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В Москве завершилась операция по поиску утонувших диггеров
Из Москвы-реки достали тела всех восьми погибших на подземной экскурсии диггеров
22 августа 2023, 12:55

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Спасатели извлекли из Москвы-реки тела всех восьми погибших на экскурсии по коллекторам диггеров, сообщает Telegram-канал SHOT.
Смертельная экскурсия унесла жизни восьми человек:

— Андрей Фадеев, 63 года
— Елена Фадеева, 63 года
— Дарья Быкова, 34 года
— Вика Шнейдер, 15 лет
— Глеб Лагашин, 17 лет 
— Лиза Маркушина, 15 лет
— Дмитрий Маркушин, 47 лет
— Константин Филиппов, 31 год

Вчера в Москве задержали Никиту Дубаса – именно он является одним из организаторов экскурсии, в результате которой люди захлебнулись в подземных коллекторах столицы. Отмечается, что Дубас водит людей по подземным ходам столицы уже около девяти лет. Сейчас он находится на допросе в Следственном комитете.

Всех причастных к проведению заведомо опасной для жизни экскурсии сейчас разыскивают.

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#москва
#экскурсия
#погибшие
#коллекторы
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Из Москвы-реки достали тело 15-летней девочки
Из Москвы-реки достали тело 15-летней Елизаветы Маркушиной
22 августа 2023, 12:40

Фото: iStock/gorodenkoff

Из Москвы-реки достали тело 15-летней Елизаветы Маркушиной , сообщает Telegram-канал 112.
Напомним, директор по маркетингу группы IT-компаний «Ланит» Дмитрий Маркушин отправился на подземную экскурсию по коллекторам вместе со своей 15-летней дочерью Елизаветой и 17-летним племянником Глебом. Однако, Москву накрыло сильным ливнем, который тут же заполнил коллекторы. Эксперты отметили, что выжить у группы диггеров не было ни единого шанса. 

Вчера в Москве задержали Никиту Дубаса – именно он является одним из организаторов экскурсии, в результате которой люди захлебнулись в подземных коллекторах столицы. Отмечается, что Дубас водит людей по подземным ходам столицы уже около девяти лет. Сейчас он находится на допросе в Следственном комитете.

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#москва
#экскурсия
#труп
#погибшие
#река
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