Одному из организаторов смертельной экскурсии по коллекторам Москвы предъявили обвинение

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В Москве предъявили обвинение задержанному Никите Дубасу, который является одним изз организаторов по коллекторам, в которой погибли восемь человек, сообщили в Telegram-канале Следственного комитета РФ.
Вчера Дубаса задержали и отправили на допрос. Выяснилось, что он водит людей по подземным ходам столицы уже около девяти лет.
Следствие отмечает, что подземные экскурсии проходили незаконно.
Сегодня спасатели извлекли из Москвы-реки тела всех восьми погибших на экскурсии по коллекторам диггеров. Помимо восьми взрослых, в подземных тоннелях столицы погибли и трое подросток от 15 до 17 лет.
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«В ходе расследования задержан один из организаторов экскурсии – Никита Дубас, которому уже предъявлено обвинение в совершенном преступлении», - говорится в сообщении СК.
Сегодня спасатели извлекли из Москвы-реки тела всех восьми погибших на экскурсии по коллекторам диггеров. Помимо восьми взрослых, в подземных тоннелях столицы погибли и трое подросток от 15 до 17 лет.
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Евгения Парфентьева