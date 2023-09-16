Одну из самых кровожадных акул поймали близ берега в Приморье

Фото: IStock/USO
Отдыхающие в Приморье встретили акулу на одном из популярных пляжей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
В сообщении говорится, что акулу длиной около полутора метров нашли запутавшейся в рыболовных сетях недалеко от туристической базы в районе Триозерья. Её пришлось вытаскивать на берег, чтобы распутать и вытащить из сетей.
По некоторым данным, хищница попала в сеть около пирса. В другом источнике сообщается, что акулу специально вытащили из воды местные отдыхающие, которые её поймали.
После того, как акулу вытащили из ловушки, её отпустили обратно в море.
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По некоторым данным, хищница попала в сеть около пирса. В другом источнике сообщается, что акулу специально вытащили из воды местные отдыхающие, которые её поймали.
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Екатерина Шмакова