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Одну из самых кровожадных акул поймали близ берега в Приморье

Baza: в Приморье отдыхающие нашли акулу на популярном пляже
16 сентября 2023, 11:30
Фото: IStock/USO

Фото: IStock/USO

Отдыхающие в Приморье встретили акулу на одном из популярных пляжей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
В сообщении говорится, что акулу длиной около полутора метров нашли запутавшейся в рыболовных сетях недалеко от туристической базы в районе Триозерья. Её пришлось вытаскивать на берег, чтобы распутать и вытащить из сетей.

По некоторым данным, хищница попала в сеть около пирса. В другом источнике сообщается, что акулу специально вытащили из воды местные отдыхающие, которые её поймали.


После того, как акулу вытащили из ловушки, её отпустили обратно в море.

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#акула
#море
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Стали известны подробности крупного пожара в ТЦ Петербурга
SHOT: пожар в торговом центре Петербурга начался из-за короткого замыкания
16 сентября 2023, 11:24

Фото: IStock/Distortion Media

Короткое замыкание стало причиной крупного пожара в торговом центре на Бухарестской улице в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что первая искра вспыхнула на веранде местного ресторана BBQ Beer restaurant около трёх часов ночи. Затем огонь распространился на площади 1000 квадратных метров.

Через два часа пожар удалось локализовать, а ещё через пять — полностью потушить. Сильные повреждения получили семь автомобилей, которые были припаркованы рядом. Все они сильно расплавились. 

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#пожар
#санкт-петербург
#торговый центр
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Подростка избили в московском салоне красоты из-за скидки на стрижку
16 сентября 2023, 10:16

Фото: IStock/jacoblund

В одном из столичных салонов красоты сотрудники избили 16-летнюю девушку, которая пришла на стрижку и окраску волос. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
Отмечается, что подросток пришла вместе с мамой в салон «Топчик» в центре Москвы, где хотела подстричься и сделать окрашивание. Для посетителя на общих основаниях эти услуги обошлись бы в 22800 рубле, но у девушки был купон на скидку, по которому все процедуры обошлись бы в 4,5 тысячи рублей.

Как сообщает телеграм-канал, посетители столкнулись с хамством персонала, поскольку те не хотели выполнять работу в несколько раз дешевле. Между сотрудниками и гостями разгорелся конфликт. В результате 16-летнюю Настю и её маму Елену избили и спустили с лестницы.

Женщина сняла побои и написала заявление в полицию. Проводится проверка.

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#москва
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Сотрудник Минобороны получил девять лет тюрьмы за коррупцию на 15 млн рублей
16 сентября 2023, 09:15

Фото: IStock/Thomasaf

Бывшего начальника отдела департамента гособоронзаказа Минобороны Владислава Гукова приговорили к девяти годам колонии. Его признали виновным в коррупции на 15 млн рулей, стало известно «Коммерсанту».
Отмечается, что экс-руководитель отдела департамента государственного оборонного заказа Министерства обороны Владислав Гуков в начале 2020 года получил взятки общей суммой 15,3 млн рублей от генерального директора НПО «Полюс» Виктора Савватеева. Предприятие поставило Минобороне десять рентгенодиагностических комплексов на базе автомобилей «КамАЗ» в период распространения COVID-19. Цена каждого комплекса колеблется от 10 до 15 млн рублей, в зависимости от комплектации.

Суд признал Гукова виновным по статье о взятке в особо крупном размере. После отбытия наказания ему запрещено занимать руководящие позиции в государственных и муниципальных учреждениях в течение пяти лет. Кроме того, он был оштрафован на 45,9 млн рублей, лишён звания государственного советника второго класса и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

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#суд
#коррупция
#минобороны рф
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Минобороны: два беспилотника уничтожили в российских городах
Минобороны: средства ПВО уничтожили два БПЛА над Калужской и Тверской областями
16 сентября 2023, 08:02

Фото: IStock/Naypong

В ночь на 16 сентября беспилотники пытались атаковать объекты на территории России. Два дрона ликвидировали средствами противовоздушной обороны над Калужской и Тверской областями.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что летательные аппараты принадлежали украинской стороне.
«Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территориями Калужской и Тверской областей», — подчеркнули в министерстве обороны РФ.
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#пво
#беспилотник
#минобороны рф
#украина
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Сына наркобарона «Коротышки» экстрадируют в США
Milenio: сына наркобарона Коротышки Овидио Гусмана экстрадируют из Мексики в США
16 сентября 2023, 04:31

Фото: iStock/choochart choochaikupt

По информации издания Milenio, сотрудники Интерпола вывезли Овидио Гусмана Лопеса, известного как «Мышь» и сына наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры, из мексиканской тюрьмы строгого режима. Эта операция проводилась с целью экстрадиции Гусмана в Соединенные Штаты.
В начале января мексиканский суд временно арестовал Овидио Гусмана Лопеса, задержанного на западе страны, в ожидании его экстрадиции в Соединенные Штаты, где ему предъявлены обвинения в организации поставок наркотиков. Согласно информации, процедуры по экстрадиции находятся в процессе реализации. Местоположение Гусмана остается конфиденциальным, учитывая высокий уровень его опасности. По оперативным данным, его транспортировали на вертолете в неизвестном направлении.

В ходе операции по его задержанию в мексиканском штате Синалоа 5 января погибли десять сотрудников правоохранительных органов, и были уничтожены 19 преступников. В 2019 году арест Гусмана Лопеса привел к ожесточенным столкновениям в городе Кулиакане, где боевики местного картеля добились остановки спецоперации и освобождения Гусмана. Однако после его повторного задержания в 2023 году он был немедленно доставлен в столицу и заключен в тюрьму строгого режима Альтиплано.

Для поддержки операций в Синалоа в январе было переброшено более 3,5 тысяч военнослужащих, включая спецназ и десантников, а также около тысячи бойцов национальной гвардии.

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#суд
#наркотики
#арест
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#операции
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В Петербурге ликвидировали пожар в торговом центре
Пожар в петербургском ТЦ ликвидировали, сведения о пострадавших не поступали
16 сентября 2023, 03:51

Фото: iStock/Julian J Rossig

Открытое горение в торговом центре на Бухарестской улице в Санкт-Петербурге ликвидировано. Сведения о пострадавших не поступили, сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по городу.
Ранее в сообщениях от ГУ МЧС, уточнялось, что пожар, охвативший площадь 1000 квадратных метров, возник на Бухарестской улице в Санкт-Петербурге. Горело здание размером 40 на 50 метров. В 0:35 к этому пожару был присвоен дополнительный номер 1БИС.

Для тушения пожара было задействовано 18 единиц техники и 62 человека из Регионального центра спасения и других служб, включая МЧС, где находилось 10 единиц техники и 39 человек.

По последним обновленным данным, пожар был успешно ликвидирован в 02:31, и продолжается работа по первому номеру.

По данным «Яндекс Карты», по адресу улицы Бухарестская, дом 47, расположены торговый центр и ресторан.

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#человек
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#здание
#ресторан
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В Петербурге локализовали пожар в торговом центре
В Петербурге локализовали пожар в торговом центре на Бухарестской улице
16 сентября 2023, 02:20

По информации из телеграм-канала ГУ МЧС по городу Санкт-Петербургу, крупный пожар, который произошел на улице Бухарестской, теперь локализован.
Ранее ГУ МЧС доложило о возгорании площадью 1000 квадратных метров в Санкт-Петербурге, затронувшем здание размером 40 на 50 метров. Пожару был присвоен второй номер 1БИС. На момент сообщения не поступило информации о пострадавших.

Согласно последним данным, пожар успешно локализован к 1.40 часам, и о пострадавших также не сообщается.

На ликвидацию пожара было отправлено 18 единиц техники и 62 человека из РСЧС, включая 10 единиц техники и 39 человек от МЧС.

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Ужасный пожар полностью уничтожил торговый центр в Петербурге

#мчс
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#кадры
#здание
#люди
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Очевидцы публикуют кадры жуткого пожара в Петербурге
16 сентября 2023, 01:13

Фото: iStock/OlgaMiltsova

Продолжает гореть ресторан на перекрестке Бухарестской улицы и проспекта Славы.
Петербуржцы делятся в социальных сетях фотографиями и видео кошмарного пожара.



Как сообщил один из местных жителей, возгорание началось на веранде здания, после чего огонь перекинулся внутрь.



Здание было уничтожено огнем в считанные минуты. Информации о пострадавших не поступало.


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В Подмосковье мужчина застрелил полицейского, уходя от погони
В Подмосковье мужчина застрелил сотрудника Госавтоинспекции, уходя от погони
16 сентября 2023, 00:28

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Подмосковье мужчина, пытаясь уйти от полицейской погони, открыл стрельбу по правоохранителям. В результате инцидента погиб сотрудник Госавтоинспекции, а нападавший был ранен и задержан. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД.
Событие произошло вечером в пятницу на Таракановском шоссе. Полицейские из Госавтоинспекции попытались остановить автомобиль без номеров, но водитель решил проигнорировать требования правоохранителей и предпринял попытку скрыться.

«В процессе преследования, в деревне Вертлино, автомобиль нарушителя был остановлен. Покидая транспортное средство, водитель внезапно произвел выстрел из предмета, похожего на пистолет, в сторону одного из инспекторов ДПС. Полицейский, получив ранение, скончался. Его коллега, в ответ на нападение, использовал служебное оружие и ранил злоумышленника. Нападавший с ранениями был доставлен в больницу. Позже стало известно, что это житель Москвы, родившийся в 1970 году», — доложили в ведомстве.
Сейчас полицейские разрабатывают обстоятельства инцидента. Руководство областного главка выразило соболезнования родственникам и близким погибшего сотрудника и заверило, что им будет предоставлена необходимая помощь.

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