Официальные аккаунты Израиля удалили видео «удара из Газы» по больнице

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Опубликованное Израилем видео, на котором утверждалось, что удар, совершенный по больнице Аль-Ахли, был нанесен ракетой из сектора Газа, спустя время удалили. Об этом проинформировало издание Newsweek.
«Официальные аккаунты X (ранее Twitter - прим. ред.) в Государстве Израиль и Майкл Герцог, посол Израиля в США, опубликовали видео, на котором утверждается, что взрыв в больнице произошел из-за ракеты, выпущенной из Газы», – пишут в публикации.После публикации видео, журналист The New York Times Арик Толер опроверг точность отснятого материала из-за отметок времени в ролике. Он обратил внимание на то, что видео записали спустя 40 минут после взрыва в больнице.
Сообщается, что из-за ракетного удара по медучреждению большей части пострадали женщины и дети. Итого пострадавших насчитывается более 800 человек.
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Алина Юрчак