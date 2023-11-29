Огнеборцы Мособлпожспаса эвакуировали 12 человек из горящего общежития

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Работники Мособлпожспаса спасли 12 человек из горящего общежития. Пожар произошёл на третьем этаже здания коридорного типа в посёлке Удельная Раменского городского округа, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Огонь быстро распространился по панелям, едкий дым заполнил помещение. Некоторые жильцы не могли покинуть здание и оказались в ловушке. Прибыв на место, работники противопожарно-спасательной службы обнаружили, что из окна квартиры на третьем этаже вырывается пламя, а на балконе стоят люди и просят помощи», – рассказал начальник территориального управления №8 Александр Сигаев.Начальник караула ПСЧ-340 Михаил Захаров и командир отделения ПСЧ-231 Артур Клочков развернули трёхколенную лестницу, поднялись наверх и эвакуировали четырёх человек, в том числе двоих маленьких детей.
«Работники противопожарно-спасательной службы вывели людей из горевшего и полностью задымлённого коридора на третьем этаже по лестничным пролётам с использованием спасательных устройств, подключенных к дыхательным аппаратам со сжатым воздухом», – добавил Сигаев.По его словам, в результате пожара выгорели комната и часть коридора. Слаженные и умелые действия огнеборцев позволили быстро локализовать огонь и спасти людей.
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Лора Луганская