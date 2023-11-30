Огнеборцы Мособлпожспаса эвакуировали пять сотрудников горящей фермы

Фото: Мособлпожспас
Работники Мособлпожспаса вместе с подразделениями федеральной противопожарной службы и военными приняли участие в тушении пожара и спасении людей в городском округе Чехов. Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» поступило сообщение о возгорании постройки на ферме в деревне Бершово. Огонь охватил всё сооружение.
В тушении пожара участвовали 12 человек и три единицы техники».
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«Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы быстро ликвидировали пожар. Кроме того, огнеборцы эвакуировали пять сотрудников фермы, один из которых получил ожог руки. Спасатели оказали пострадавшему первую медицинскую помощь, от госпитализации мужчина отказался», – рассказал начальник караула Владимир Лисейкин.
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Лора Луганская