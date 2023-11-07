Огонь в ТЦ в Улан-Удэ перешел с крыши на верхний этаж

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Пожар в торговом центре «Гвоздь» в Улан-Удэ распространился с крыши на верхний этаж, передает РИА Новости.
Предварительно сообщалось, что МЧС отмечало горение кровли на площади 10 тысяч квадратных метров, и по данным ведомства, шесть человек самостоятельно покинули здание. Пока информации о пострадавших нет.
На данный момент над крышей торгового центра поднимаются значительные клубы черного дыма. Пожар также охватил часть четвертого этажа около одного из входов в здание.
Внутри здания расположены несколько мебельных центров, а также торговые площади и кафе. Там также находится центр обслуживания энергоснабжения.
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На данный момент над крышей торгового центра поднимаются значительные клубы черного дыма. Пожар также охватил часть четвертого этажа около одного из входов в здание.
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Артем Кузьмин