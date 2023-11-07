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Огонь в ТЦ в Улан-Удэ перешел с крыши на верхний этаж

В Улан-Удэ огонь в ТЦ перешел с крыши на верхний этаж
07 ноября 2023, 03:40
Фото: iStock/Distortion Media

Фото: iStock/Distortion Media

Пожар в торговом центре «Гвоздь» в Улан-Удэ распространился с крыши на верхний этаж, передает РИА Новости.
Предварительно сообщалось, что МЧС отмечало горение кровли на площади 10 тысяч квадратных метров, и по данным ведомства, шесть человек самостоятельно покинули здание. Пока информации о пострадавших нет.

На данный момент над крышей торгового центра поднимаются значительные клубы черного дыма. Пожар также охватил часть четвертого этажа около одного из входов в здание.


Внутри здания расположены несколько мебельных центров, а также торговые площади и кафе. Там также находится центр обслуживания энергоснабжения.

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Помощник главкома ВСУ Залужного убит взрывом гранаты у себя дома
Страна: помощник Залужного Честяков погиб при взрыве гранаты у себя дома
06 ноября 2023, 21:48

Фото: iStock/ovbelov

Помощник главнокомандующего Валерия Залужного Геннадий Честяков погиб от взрыва гранаты у себя дома под Киевом. Об этом сообщает Страна.
Сообщается, что тринадцатилетний сын погибшего тяжело ранен и был госпитализирован. По данным издания, во время взрыва в этот момент в доме находились жена и дочь Честякова. По предварительной информации, они не пострадали.

Отмечается, что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный уже подтвердил смерть своего помощника.

Ранее сообщалось, что бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным стал публичным. 

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#смерть
#всу
#зеленский
#сын
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Генсек ООН рассказал о потерях организации при эскалации в секторе Газа
Гутерриш: при операции в Газе погибло наибольшее число сотрудников в истории ООН
06 ноября 2023, 21:24

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что с начала обострения палестино-израильского конфликта погибли больше сотрудников ООН, которые специализируются на оказании помощи, нежели за любой другой период в истории всемирной организации. Об этом Гуттериш сообщил, выступая на пресс-конференции, посвященной актуальным событиям на Ближнем Востоке.
Ранее Международная федерация журналистов (IFJ) в совместном с еще 70 международными журналистскими ассоциациями заявлении призвала Израиль принять конкретные меры по защите и обеспечению безопасности журналистов в зоне конфликта. 

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#операция
#израиль
#армия
#министр
#меры
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В Оренбургской области пьяный водитель убил табун из 14 лошадей
06 ноября 2023, 19:30

Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Табун из 14 лошадей погиб после наезда внедорожника Toyota Land Cruiser в Оренбургской области.
По данным полиции, ЧП случилось рядом с селом Тасбулак Новоорского района. 39-летний мужчина за рулём Toyota Land Cruiser наехал на табун лошадей, принадлежавший одному из местных жителей.

В результате аварии все животные погибли. Водителя с переломом нижней челюсти и травмами лица госпитализировали. После оказания медицинской помощи он был отпущен домой. 

Обстоятельства происшествия выясняют. 

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#дтп
#аварии
#животные
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Девушка-полицейский, на которую в Иерусалиме напал палестинец, погибла
Haaretz: девушка-полицейский, на которую в Иерусалиме напал палестинец, погибла
06 ноября 2023, 19:11

Фото: iStock/Motortion

Девушка-полицейский, которая в понедельник утром подверглась нападению в Старом городе Иерусалима, скончалась от ран. Об этом сообщает Haaretz.
Сообщается, что трагедия произошла рядом с воротами Ирода. 16-летний палестинец, который проживал в арабском квартале Аль-Иссавия в Восточном Иерусалиме, напал с ножом на патруль пограничной полиции. 

Ранения получили 20-летняя девушка-полицейский и ее напарник. В результате полученных ранений Элишева Роза Ида Лубин скончалась в госпитале. Преступника застрелили сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#женщины
#сотрудники
#девушка
#израиль
#палестина
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В челябинском груминг-салоне до крови расчесали пса породы сиба-ину
06 ноября 2023, 18:52

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Инцидент произошёл в «Голливуде» — местном груминг-салоне.
Shot пишет, что 2-летний Тео, со слов хозяйки, «очень хороший мальчик». Никогда не кусался и не огрызался. Но во время стрижки у грумера пёс почему-то начал скулить и лаять. Сотрудница сказала, что пёс агрессивно реагирует на фен. А когда женщина вышла из салона, то увидела в окне настоящую причину беспокойства питомца.

Грумер остервенело чесала и била расчёской по голове собаку. Когда кадры жестокого обращения попали в сеть, оказалось, что следы насилия на своих питомцах замечали и другие посетители салона.

После скандала владелица салона отстранила мастера от работы, а потом уволила. Владельцы животных готовятся подавать коллективный иск в суд.

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#собака
#питомцы
#животные
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В Москве школьник порезал отцу лицо
06 ноября 2023, 18:30

Фото: iStock/Michael Nesterov

Девятиклассник нервничал из-за того, что не мог себе закапать капли в глаза, и в ярости напал на отца.
SHOT пишет, что инцидент произошёл в Левобережном районе Москвы. У 16-летнего школьника был конъюнктивит. Он пытался закапать капли, выписанные врачом. Но у него не получалось. Парень начал материться. Отец сделал ему замечание.

Тогда школьник вытащил из шкафа нож для походов, подаренный друзьями, и полоснул отца по подбородку. Шокированный мужчина вызвал полицию. Пока сотрудники ехали, школьник успокоился и извинился перед отцом. Полицейские ограничились профилактической беседой.

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#москва
#школьник
#полиция
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В Забайкалье рабочий погиб, упав с высоты во время ремонта в шахте
06 ноября 2023, 18:04

Фото: iStock/maxim4e4ek

Рабочий горнопромышленного предприятия упал с высоты 16-18 метров во время ремонта в стволе шахты, которая находится в селе Бутунтай Александро-Заводского района Забайкальского края.
Об этом сообщает пресс-служба регионального СУСК. 35-летний работник занимался ремонтом без страховочного троса. Упав ч высоты, он скончался от полученных травм.

Следователи начали проверку из-за возможного нарушения статьи УК «нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». После осмотра места инцидента назначили необходимые экспертизы и опросили руководство предприятия, а также изъяли документы организации. 

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело после гибели иностранца во время взрыва неустановленного предмета во время работ по найму в пригороде Владивостока.

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#рабочие
#чп
#полиция
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Число погибших в Газе с 7 октября превысило 10 тысяч
Минздрав Палестины: свыше десяти тысяч человек погибли в Газе от атак Израиля
06 ноября 2023, 17:22

Фото: iStock/Marat Musabirov

Число погибших в секторе Газа после начала эскалации на Ближнем Востоке возросло до 10 022. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав анклава.
Отмечается, что среди погибших не менее 4 104 детей.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки атаковала 450 военных объектов ХАМАС в секторе Газа. 

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#операция
#армия
#министр
#кризис
#израиль
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В Подмосковье в массовом ДТП погиб человек
06 ноября 2023, 16:48

Фото: iStock/Anton_novikov

Иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с тремя автомобилями в Подмосковье.
ДТП случилось примерно в 13:30 мск на 140-м км автотрассы Р-22 «Каспий». Водитель автомобиля Renault не справился с управлением и выехал на встречную полосу. 

ТАСС пишет, что в результате один человек погиб и пятеро пострадали. В числе пострадавших двое несовершеннолетних.

Движение в районе ДТП частично ограничили. Водителям нужно учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать пути объезде.

Ранее сообщалось, что два ребёнка погибли при столкновении легкового автомобиля и школьного автобуса на трассе в Чебаркульском районе Челябинской области.

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#дтп
#авария
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