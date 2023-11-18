Ограбление в центре Москвы запечатлели на видео

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Кадры произошедшего в пятницу ограбления на Пресненском валу опубликовала в своём Telegram-канале прокуратура Москвы.
Напомним, что около 19:30 мск на Пресненском валу неизвестные, угрожая пистолетом двум гражданам, несколько раз выстрелили в одного из них, после чего скрылись вместе с похищенной сумкой, в которой находилось около 300 млн рублей. Для поимки нарушителей правоохранительные органы ввели план «Перехват». В результате стрельбы есть один пострадавший. Позднее источник агентства ТАСС в правоохранительных органах столицы сообщил, что ограбление было спланировано и произошло по наводке.
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