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Охранник «вырубил» посетителя бара, мужчина скончался в больнице

В Казани посетитель бара умер в больнице после удара от охранника заведения
06 сентября 2023, 15:53
Фото: iStock/globalmoments

Фото: iStock/globalmoments

В Казани охранник бара ударил посетителя, на следующий день мужчина скончался в больнице, сообщает Следственный комитет по региону.
По информации следствия, в ночь на 3 сентября 25-летний охранник одного из казанских баров ударил в челюсть 45-летнего посетителя. Пострадавший был доставлен в больницу, где скончался на следующий день.

На подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.


Ранее в Москве девушка оказалась в медучреждении после драки, которая произошла в одном из баров. Врачи зафиксировали у нее разбитую губу, выбитые зубы, а также синяки в области лица.

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#смерть
#уголовное казань
#больница
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В Румынии заявили о падении российских обломков БПЛА
06 сентября 2023, 15:39

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Министр обороны Румынии Анджел Тылвар заявил, что на границе Румынии и Украины (уезд Тулча) было обнаружено несколько обломков, которые могут быть фрагментами российских дронов.
Тилвар лично выехал на место происшествия и после осмотра сообщил, что найденные части не представляют угрозы.

Также политик сообщил, что планируется усилить бдительность пограничных территорий. 
«У нас будет больше наблюдательных пунктов, больше патрулей, используемая нами техника, которая может прикрыть территорию, остается работоспособной и находится в фазе повышенного внимания», — высказался глава румынского Минобороны.
При этом, ранее Минобороны, МИД Румынии и сам президент Клаус Йоханнис опровергли информацию о каком либо падении частей дронов или других устройств на территорию страны. 

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#происшествия
#минобороны
#бпла
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Призывникам в Петербурге стали приходить загадочные повестки
Петербургских призывников предупреждают о возможном увеличении срока службы
06 сентября 2023, 14:56

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Жители Санкт-Петербурга рассказали о получении странных писем из военкомата, сообщает «Фонтанка».
Фотография странного письма попала в распоряжения СМИ.

На ней видно, что повестка адресована гражданам, подлежащим призыву в октябре–декабре 2023 года. При этом, в ней указано, что в случае игнорирования приглашения в военный комиссариат, призывник будет внесен в электронный реестр. 

К тому же, в пункте, где упоминается продолжительность службы в 12 месяцев, появилась строка - «в дальнейшем планируется увеличение сроков прохождения военной службы по призыву».

В военкомате, из которого была доставлена повестка, внятных комментариев СМИ на этот счет не предоставили.

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#призывник
#санкт-петербург
#военком
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Кота-наркокурьера задержали на территории исправительной колонии
Кота с наркотиками в ошейнике поймали в ивановской исправительной колонии
06 сентября 2023, 14:34

Фото: iStock/Nils Jacobi

В Ивановской области сотрудники колонии в очередной раз поймали кота с наркотиками в ошейнике, сообщили в УФСИН по региону.
Кот-наркокурьер пытался проникнуть на территорию исправительной колонии №4 в Ивановской области. 

Животное с ценным грузом пыталось проникнуть к осужденным через КПП по пропуску автотранспорта. Когда кота поймали и обыскали, то в его самодельном ошейнике было «обнаружено и изъято шесть свертков из полимерного материала с веществом, предположительно являющимся наркотическим».

Ошейник забрали на экспертизу, в результате которой было установлено, что кот действительно пытался пронести в колонию наркотическое вещество массой 1,12 грамма, которое  содержит в своем составе метадон, а также 0,49 грамма – N-метилэфедрон.

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#наркотики
#колония
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Российский самолет столкнулся с птицей во время полета
Самолет «Уральских авиалиний» столкнулся с птицей во время полета
06 сентября 2023, 14:05

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» столкнулся с птицей во время полета, сообщает Aviaincident.
Самолет выполнял рейс из города Ош Киргизии в подмосковный аэропорт Жуковский. 

О столкновении воздушного судна с птицей узнали только когда самолет уже совершил посадку.  В районе носовой части обнаружили следы попадания птицы, две лопатки одного из двигателей оказались повреждены, требуется их замена.

При этом, как отметили в СМИ, в пресс-службе авиакомпании давать комментарии на этот счет отказались.

Напомним, вчера первый регулярный рейс авиакомпании Myanmar Airways International прибыл сегодня, 5 сентября, в Новосибирск. Самолёт следовал по маршруту Янгон – Мандалай – Новосибирск.

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#самолет
#аэропорт птицы
#авиакомпании
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Пауэрбанк взорвался в рюкзаке гимназистки в Петербурге
06 сентября 2023, 14:02

Фото: iStock/vmargineanu

В Санкт-Петербурге у школьницы в портфеле взорвался пауэрбанк, ребенок не пострадал. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, случай произошел в гимназии № 642. Учебное заведение располагается на Морской набережной. Уточняется, что девочка поставила телефон на зарядку, подключив его к пауэрбанку и положила в портфель. Сразу же произошел взрыв. От смартфона практически школьница подключила телефон к устройству и бросила в портфель, в этот момент и произошёл взрыв. Ребенок не пострадал, однако от смартфона практически ничего не осталось.

В коридоре произошло задымление. Все учащихся и педагогический состав гимназии оперативно эвакуировали. На месте работают сотрудники полиции. Устанавливается марка пауэрбанка, а также причина его взрыва.

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#школьница
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На афгано-пакистанской границе начались столкновения, слышна стрельба
06 сентября 2023, 11:57

Фото: iStock/dk_photos

У КПП «Торхам» на границе между Афганистаном и Пакистаном начались боевые столкновения. Там слышна стрельба. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев.
Уточняется, что из-за происшествия в указанном районе оказались заблокированы несколько тысяч мирных жителей. Люди по обе стороны границы покидают свои дома, пытаясь перебраться в безопасную зону. Напомним, КПП «Торхам» является одним из трех главных торговых и транзитных путей между Пакистаном и Афганистаном.

Ранее также сообщалось, что трое террористов, нарушив таджикско-афганскую границу, проникли на территорию Таджикистана и были ликвидированы спецслужбами республики при оказании сопротивления.

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#люди
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В Петербурге спустя 30 лет после преступления задержали маньяка
06 сентября 2023, 11:00

Фото: iStock/BrianAJackson

В Санкт- Петербурге задержали маньяка, который 30 лет назад изнасиловал и убил девушку, а вторую хотел сжечь заживо, однако ей удалось выжить. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, еще в 1993 году в ночь с 16 на 17 мая 25-летний азербайджанец Ариф со своим приятелем увез двух девушек в Гатчинский район Ленинградской области. Там мужчина изнасиловали одну из них. Затем девушке нанесли несколько смертельных ранений в области спины и шеи. Она скончалась на месте. Её подруге повезло больше. Ей изрезали шею и заживо подожгли, однако она смогла выжить.

Спустя 30 лет полиции удалось задержать преступника. Сейчас он находится в изоляторе временно содержания. Также выяснилось, что он уже был дважды судим за наркотики, а также оштрафован за поддельный паспорт.

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#наркотики
#ночь
#паспорт
#мужчина
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В деревне под Истрой домашняя собака заболела бешенством
06 сентября 2023, 10:40

Фото: Istockphoto / Milan Krasula

В городском округе Истра зафиксирован случай заболевания собаки бешенством. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Уточняется, что речь идёт о питомце, принадлежащем хозяйке дома в деревне Бужарово на улице Придорожной. Диагноз установила Рузская ветеринарная лаборатория. Другие подробности не приводятся. 
 
Государственная ветеринарная служба Московской области проводит комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий, добавили в ведомстве. 

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#истра
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#бешенство
#собака
#здоровье
#московская область
#подмосковье
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Экипаж греческого парома столкнул опоздавшего пассажира под гребные винты
06 сентября 2023, 07:57

Фото: istockphoto/Iryna Sukhenko

Во время отплытия парома Blue Horizon, следовавшего из Пирея в Ираклион на Крите, опоздавший пассажир запрыгнул на сходню, пытаясь попасть на отчаливающее судно. Однако два члена экипажа не позволили ему подняться на борт и столкнули мужчину в воду.
На кадрах видео, опубликованных порталом «Просто тема», видно, как пассажир забирается на аппарель готовящегося отплыть парома, но два члена экипажа грубо сталкивают его на берег. Затем мужчина прыгает на сходню, но дюжие матросы снова сталкивают его с корабля, но в этот раз он падает уже в воду.

Неизвестно, получил ли мужчина какие-либо травмы при падении, но справиться с бурунами, поднятыми гребными винтами, он не смог, и его затянуло под них. На берег подняли уже мертвое тело. Blue Horizon как ни в чем ни бывало продолжил свой путь. По распоряжению прокурора и начальника порта паром вернулся в Пирей. Экипаж судна и капитан были немедленно арестованы. Судовладелец срочно набрал другой экипаж для выполнения рейса. Следствие по делу продолжается.

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