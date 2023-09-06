Охранник «вырубил» посетителя бара, мужчина скончался в больнице

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В Казани охранник бара ударил посетителя, на следующий день мужчина скончался в больнице, сообщает Следственный комитет по региону.
По информации следствия, в ночь на 3 сентября 25-летний охранник одного из казанских баров ударил в челюсть 45-летнего посетителя. Пострадавший был доставлен в больницу, где скончался на следующий день.
На подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее в Москве девушка оказалась в медучреждении после драки, которая произошла в одном из баров. Врачи зафиксировали у нее разбитую губу, выбитые зубы, а также синяки в области лица.
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Евгения Парфентьева