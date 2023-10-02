Охранники московского бара избили сотрудницу МИД

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В одном из баров Москвы охранники избили девушку, которая представилась сотрудницей МИД, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье в баре Different на Патриарших прудах.
24-летняя девушка перебрала с алкоголем и начала валяться на полу, охрана решила вывести посетительницу из заведения, однако, вели себя они не очень аккуратно, и оставили на девушке синяки.
Избитая достала мобильный телефон и начала снимать происходящее. На записи слышно, как девушка кричит, что является сотрудницей МИД. Она самом деле же она общественник из Российской ассоциации международного сотрудничества при МИД России.
За девушкой приехала скорая помощь. Помимо ссадин, ушибов и гематом у неё предварительно диагностировали закрытую травму головы.
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24-летняя девушка перебрала с алкоголем и начала валяться на полу, охрана решила вывести посетительницу из заведения, однако, вели себя они не очень аккуратно, и оставили на девушке синяки.
За девушкой приехала скорая помощь. Помимо ссадин, ушибов и гематом у неё предварительно диагностировали закрытую травму головы.
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Евгения Парфентьева