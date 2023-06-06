Подросток из Москвы поджег своего друга ради пранка

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Напомним, Следственный комитет РФ предъявил поджигателю обвинение по статье «Покушение на убийство». Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения для подростка.
При этом, по данным SHOT, подросток состоит на учете в ПНД. Очевидцы происшествия и местные жители заявляли, что на семиклассника сообщали в полицию по меньшей мере 8 раз. Мать мальчика также состоит на учете за неисполнение родительских обязанностей.
Ранее «Радио 1» сообщало, что пассажирский boeing авиакомпании Air India, следовавший из Дели в Сан-Франциско, совершил экстренную посадку в аэропорту Магадана.