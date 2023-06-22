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Во время погони за водителем каршеринга машина ДПС перевернулась и полицейский получил травмы
Около 10 экипажей ДПС устроили погоню за водителем каршеринга с наркотиками в Казани, передаёт «РЕН ТВ».
Уточняется, что инцидент произошёл в среду, 21 июня, в Казани. Водитель арендованного автомобиля не остановился по требованию сотрудников ГИБДД и стал скрываться от погони. В итоге его пытались остановить почти 10 экипажей ДПС.
Отмечается, что в городе пришлось даже перекрывать одну улицу, чтобы поймать лихача. Когда мужчину остановили, у него нашли около 20 пакетиков с психотропными веществами.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Зеленограде престарелый мужчина надругался над школьником во время сеанса массажа, в Подмосковье иностранец изнасиловал, ограбил и убил бабушку, а в Крыму женщина устроила секс-марафон с байкером в присутствии малолетнего сына.
Уточняется, что инцидент произошёл в среду, 21 июня, в Казани. Водитель арендованного автомобиля не остановился по требованию сотрудников ГИБДД и стал скрываться от погони. В итоге его пытались остановить почти 10 экипажей ДПС.
«Одна из машин ДПС перевернулась, полицейский получил травмы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в городе пришлось даже перекрывать одну улицу, чтобы поймать лихача. Когда мужчину остановили, у него нашли около 20 пакетиков с психотропными веществами.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Зеленограде престарелый мужчина надругался над школьником во время сеанса массажа, в Подмосковье иностранец изнасиловал, ограбил и убил бабушку, а в Крыму женщина устроила секс-марафон с байкером в присутствии малолетнего сына.
Яна Таёжная