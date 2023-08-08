Около 12 тысяч жителей Смоленской области остались без света из-за урагана

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В Смоленской области более 12 тысяч жителей остаются без электричества вследствие прошедшего урагана. Об этом написал в своем Telegram-канале врио главы области Василий Анохин.
По поручению врио губернатора в восстановлении энергоснабжения региона задействованы 47 бригад, что составляет более 160 человек, а также 59 единиц техники. Подготовлены, кроме того, и четыре десятка передвижных генераторов для объектов социальной сферы.
Анохин добавил, что всем пострадавшим будет оказана оперативная медицинская помощь, а работы будут продолжаться вплоть до полной ликвидации последствий стихийного бедствия
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