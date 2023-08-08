Около 12 тысяч жителей Смоленской области остались без света из-за урагана

Неизвестный напал с ножом на мужчину на Патриарших прудах в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 7 августа, возле столичного ресторана «Аист». В ходе стихийно возникшего конфликта В ходе неизвестный мужчина достал нож и ударил им своего оппонента в живот, после чего убежал.