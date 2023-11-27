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Около 500 тысяч жителей Крыма остались без света из-за шторма

Советник Аксенова Крючков: около 500 тысяч жителей Крыма остались без света
27 ноября 2023, 00:31
Фото: istockphoto/Liubov Polozhentseva

Фото: istockphoto/Liubov Polozhentseva

Около полумиллиона жителей Республики Крым оказались без электричества из-за последствий шторма, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

В своем Telegram-канале он отметил, что на данный момент отключено 166 линий электропередачи 10 кВ, 1185 трансформаторных подстанций и 365 низковольтных линий, что затронуло практически половину миллиона человек.

Самые пострадавшие районы полуострова, по его словам, включают Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский и Ленинский районы. В настоящее время 38 бригад работают над восстановлением электроснабжения.

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Над Смоленской областью ПВО сбила украинский дрон
ПВО России сбила украинский дрон над Смоленской областью
27 ноября 2023, 00:07

Фото: сайт Минобороны РФ

В Министерстве Обороны Российской Федерации заявили о том, что российские ПВО успешно сбили украинский беспилотник над Смоленской областью при попытке совершить террористическую атаку.
«Вечером двадцать шестого ноября, около 23:20 по московскому времени, была предотвращена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием беспилотного летательного аппарата по объектам на территории Российской Федерации. Дежурные средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над территорией Смоленской области», — говорится в сообщении.
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В Орловской области обезвредили украинский дрон
Клычков: в промзоне города Ливны Орловской области обезвредили украинский дрон
26 ноября 2023, 23:36

Фото: istock / aapsky

В телеграм-канале губернатора Андрея Клычкова появилась информация о нейтрализованном украинском дроне в промышленной зоне города Ливны Орловской области.
«Сегодня вечером мы смогли обезвредить ещё один украинский дрон самолетного типа с помощью радиоэлектронного комплекса. Аппарат упал в промзоне города Ливны. На счастье, пострадавших нет. Правоохранительные органы принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности», — говорится в сообщении.
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Хозяевам пострадавших от падения дрона квартир в Туле выплатят компенсацию
Хозяевам квартир, пострадавших от падения дрона в Туле, выплатят по 150 тыс руб
26 ноября 2023, 23:24

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Пресс-служба областного правительства объявила о помощи жителям Тулы, чьи квартиры пострадали от падения украинского беспилотника (БПЛА) в ночь на 26 ноября.
По решению губернатора Алексея Дюмина им предоставят финансовую помощь: 100 тысяч рублей за вред здоровью и 150 тысяч рублей за частичную утрату имущества.

Кроме того, во всех пострадавших квартирах восстановят поврежденные окна. Наиболее пострадавшие квартиры получат новые стеклопакеты, также будет оказана помощь в ремонте помещений. Работы по восстановлению уже начались при участии управляющей компании и администрации Тулы.

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В Санкт-Петербурге домработница-мигрантка ограбила и усыпила пенсионерку
26 ноября 2023, 19:44

Фото: iStock/artolympic

В Санкт-Петербурге женщина, убирающаяся у 66-летней местной жительницы, ограбила её квартиру. Об этом пишет АН «Оперативное открытие».
Уточняется, что инцидент случился 24 ноября. Пенсионерка рассказала, что перед этим к ней приходила бывшая домработница и просила пустить её переночевать. Женщина согласилась, но ночью её ждал «сюрприз» — бывшая домработница и неизвестный мужчина зашли в комнату пенсионерки и стали угрожать ножом, вымогая деньги.

В результате происшествия петербурженка отдала злоумышленникам 340 тысяч рублей, банковские карты, документы, несколько мобильных телефонов и другую технику. Затем женщину принудили выпить таблетки и она уснула.

Сотрудникам полиции по горячим следам удалось задержать по подозрению в преступлении двух граждан Узбекистана, против них возбуждено уголовное дело.

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В Евпатории началась эвакуация людей из затопленных во время шторма домов
26 ноября 2023, 19:41

Фото: istockphoto/Plus69

Жителей Евпатории эвакуируют из-за подтоплений в домах.
Об этом рассказал советник главы Крыма Олег Крючков.

«Силами «Крымспаса» проводится эвакуация людей из пяти затопленных домов в городе Евпатория», – сообщил Олег Крючков.

Всего из затопленных домов на улице Симферопольской в Евпатории планируют эвакуировать 15 человек. Люди будут размещены в пансионатах и санаториях.

Напомним, на западное побережье Крыма сегодня вечером обрушился ураганный ветер и шторм. Порывы ветра достигали 40 м/с. 

Дорога Евпатория – Саки работает в однополосном реверсном режиме. Очевидцы сообщают, что в городе затоплена трасса. 

Ранее сообщалось, что проливные дожди, которые сопровождались ураганными ветрами, обрушились сразу на несколько провинций на юге и юго-западе ​Турции.

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#шторм
#эвакуация
#новости
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В Кировской области в ДТП с грузовиком погибли дети и один взрослый
26 ноября 2023, 19:22

Фото: iStock/gorodenkoff

Три человека, среди них двое детей, погибли в результате аварии на трассе в Кировской области.
РЕН ТВ пишет, что ДТП с участием легкового автомобиля случилось 26 ноября на 628 км автодороги Кострома – Шарья – Киров – Пермь у деревни Осинцы Слободского района.

«Погибли три человека, в том числе двое детей – мальчик 2010 года рождения и девочка 2012 года рождения», – сказал собеседник.
Все они ехали в салоне легкового автомобиля. Ещё один человек пострадал, ему оказали медицинскую помощь. По факту ДТП сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

Ранее сообщалось, что в районе села Шубенка Алтайского края на трассе Р-256 «Чуйский тракт» случилось смертельное ДТП.
«Газель Next» столкнулась с грузовиком и легковой Skoda, пишет РЕН ТВ, ссылаясь на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

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#авария
#происшествие
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AP: У берегов Йемена захватили нефтяной танкер, связанный с Израилем
26 ноября 2023, 19:02

Фото: iStock/Alexey Bakharev

У берегов Йемена неизвестные захватили танкер, который может принадлежать израильской компании. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности.
В публикации говорится, что в Аденском заливе судно Central Park под управлением оператора Zodiac Maritime подверглось нападению. В настоящее время неизвестно, кто захватил танкер.

Оператор подозревает, что на судно могли напасть пираты. Отмечается, что экипаж плавсредства состоит из граждан РФ, Болгарии, Вьетнама, Грузии, Индии и Филиппин. 

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#судно
#оператор
#рф
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В Ростове монтажник перерезал трос напарнику, который был на пятом этаже
26 ноября 2023, 18:05

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

В Ростове-на-Дону монтажник-высотник перерезал страховочный трос напарнику, который висел на высоте пятого этажа, во время ремонта фасада здания.
Telegram-канал Mash пишет, что 47-летний монтажник вместе с коллегой начали обсуждать обязанности друг друга. Диалога не случилось. Мужчина схватился за ножницы и перерезал веревку товарища.

Пострадавший упал с 15-метровой высоты. Ему на помощь пришли прохожие. Монтажника госпитализировали с многочисленными травмами. Он уже перенес несколько операций. 

Пострадавший в тяжёлом состоянии. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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#происшествие
#работа
#полиция
#скорая помощь
#новости
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В Санкт-Петербурге сотрудница скорой уронила с каталки 95-летнюю блокадницу
26 ноября 2023, 17:53

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В Санкт-Петербурге при госпитализации получила черепно-мозговую травму жительница блокадного Ленинграда. По информации «Фонтанки», пожилую женщину в холле госпиталя ветеранов войн уронили с тележки-каталки.
По словам одного из петербуржцев, 95-летняя пострадавшая приходится его супруге бабушкой. В ночь на 25 ноября блокаднице стало плохо и родственники вызвали скорую. Фельдшер счёл необходимым доставить пациентку в госпиталь ветеранов войн Санкт-Петербурга.

«В холле сотрудница скорой три раза ударила по низу кушетки, кушетка покосилась. Никто не понял цель этого действия: каталка ехала и ехала. Бабушка упала с высоты где-то метр с копейками. Упала на руку и ударилась головой», — цитирует издание слова очевидца.

У пенсионерки диагностировали гематому и закрытую черепно-мозговую травму, её направили в реанимацию.

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#пенсионерка
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Достижения.рф