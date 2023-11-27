Около 500 тысяч жителей Крыма остались без света из-за шторма

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Около полумиллиона жителей Республики Крым оказались без электричества из-за последствий шторма, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
Самые пострадавшие районы полуострова, по его словам, включают Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский и Ленинский районы. В настоящее время 38 бригад работают над восстановлением электроснабжения.
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