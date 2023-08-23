Окружение Пригожина не может до него дозвониться

Фото: iStock/Zeferli
Близкое окружение основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина не может до него дозвониться. Об этом сообщает «Фонтанка», ссылаясь на собственный источник.
Прежде, Росавиация подтвердила, что на борту частного самолета мог находится Евгений Пригожин. Он состоял в списках пассажиров. В настоящее время известно, что все члены экипажа и пассажиры судна погибли.
Причины крушения самолета не известны.
Близкое окружение Пригожина заявило, что связи с ним нет.
Читайте также:
Embraer Legacy 600, среди пассажиров которого числился Пригожин, пропал с радаров вечером
Readovka не подтверждает смерть Евгения Пригожина в результате крушения самолета
Очевидцы сообщили о нескольких хлопках перед падением самолета Пригожина
Причины крушения самолета не известны.
Читайте также:
Embraer Legacy 600, среди пассажиров которого числился Пригожин, пропал с радаров вечером
Readovka не подтверждает смерть Евгения Пригожина в результате крушения самолета
Очевидцы сообщили о нескольких хлопках перед падением самолета Пригожина
Анастасия Крестьянова