Олег Царёв знал, что его планируют убить

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Бывший депутат Верховной рады Олег Царёв был в курсе, что на него планируется покушение, об это сообщил Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, незадолго до нападения Царёв пытался получить оружие. Депутат даже обратился к одному из крымских чиновников, чтобы его наградили именным пистолетом Макарова.
Напомним, в ночь на 27 октября на Царёва было совершено покушение. В политика стреляли. Нападение произошло в санатории имени Кирова в Ялте, где Царёв проживает.
Сегодня ФСБ задержала координатора покушения. Он признался, что выполнял указания украинских спецслужб и даже устроился работать в санаторий, в котором жил Царёв, чтобы спланировать нападение детально.
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Напомним, в ночь на 27 октября на Царёва было совершено покушение. В политика стреляли. Нападение произошло в санатории имени Кирова в Ялте, где Царёв проживает.
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Евгения Парфентьева