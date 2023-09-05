Омбудсмен Чечни Солтаев: В Новой Москве на женщину в хиджабе натравили собак

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В Новой Москве на женщину в хиджабе, которая гуляла с детьми во дворе, натравили собак, заявил уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев в своем Telegram-канале.
По словам Солтаева, инцидент произошел в конце августа. Уроженка Северного Кавказа гуляла на детской площадке со своими детьми, когда местные жительницы натравили на нее собак и избили. Нападавшие также высказывали оскорбления и слова «неприязни по религиозному и национальному признаку».
Он также подчеркнул, что направил соответствующее обращение в прокуратуру Москвы и заявил, что подобные ситуации угрожают стабильности в российском обществе.
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«Женщина, ставшая жертвой нападения группы националистически настроенных граждан, подала соответствующее заявление в правоохранительные органы города Москвы», - прокомментировал ситуацию Солтаев.
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Евгения Парфентьева