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Омбудсмен Чечни Солтаев: В Новой Москве на женщину в хиджабе натравили собак

05 сентября 2023, 21:23
Фото: iStock/YuriyGreen

Фото: iStock/YuriyGreen

В Новой Москве на женщину в хиджабе, которая гуляла с детьми во дворе, натравили собак, заявил уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев в своем Telegram-канале.
По словам Солтаева, инцидент произошел в конце августа. Уроженка Северного Кавказа гуляла на детской площадке со своими детьми, когда местные жительницы натравили на нее собак и избили. Нападавшие также высказывали оскорбления и слова «неприязни по религиозному и национальному признаку».

«Женщина, ставшая жертвой нападения группы националистически настроенных граждан, подала соответствующее заявление в правоохранительные органы города Москвы», - прокомментировал ситуацию Солтаев.


Он также подчеркнул, что направил соответствующее обращение в прокуратуру Москвы и заявил, что подобные ситуации угрожают стабильности в российском обществе.

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#собаки
#избиение
#омбудсмен
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В Тюмени тренера по прыжкам на батуте подозревают в педофилии
В Тюмени 32-летний тренер по прыжкам на батуте развращал детей на рабочем месте
05 сентября 2023, 20:33

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Тюмени задержали 32-летнего тренера по прыжкам на батуте, его подозревают в развращении детей, сообщает 72.RU.
По информации СМИ, задержанный работал тренером в одном из батутных центров города. Сперва стало известно об одном случае растления несовершеннолетней. Со школьницей тренер познакомился, когда она пришла попрыгать на батутах. После, они начали перезваниваться и переписываться, и школьница, якобы, сама инициировала их встречу, в завершении которой между мужчиной и девочкой произошел половой контакт.

Об иных интимных связях тренера-педофила с малолетними пока ничего неизвестно. 

Против мужчины возбудили уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Развратные действия в отношении несовершеннолетнего».

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#уголовное изнасилование
#школьница
#педофилия
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Росгвардейцы задержали в Красногорске воровку косметики
05 сентября 2023, 19:35

Фото: ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области задержали в Красногорске 19-летнюю воровку косметических средств. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.
Росгвардейцы выехали по сигналу срабатывания кнопки тревожной сигнализации в охраняемый магазин на площади Революции. Охранник магазина рассказал правоохранителям, что заметил подозрительные действия девушки на мониторе камеры видеонаблюдения.
 
Девушка выбрала духи, уходовую и декоративную косметику и спрятала товар за пояс брюк. Затем она направилась к выходу, минуя кассовую зону. Охранник остановил подозрительную покупательницу и вызвал росгвардейцев.
 
Стражи порядка задержали подозреваемую в воровстве и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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#подмосковье
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Онколог воровал лекарства у тяжелобольных и продавал их на черном рынке
В Нижегородской области задержали заведующего отделением онкологии Семёновской ЦРБ
05 сентября 2023, 19:28

Фото: iStock/AlexRaths

В Нижегородской области задержали заведующего отделением онкологии Семёновской ЦРБ Олега Тюкалова, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации следствия, Тюкалов заставлял медсестер колоть тяжелобольным пациентам физраствор, а дорогостоящие лекарства он забирал себе, чтобы потом продать на черном рынке. 

При этом, в СМИ отметили, что задержанный уже признался, что действительно заставлял своих сотрудников колоть пациентам физраствор вместо лекарств. Однако, по его словам, делал он это для того, чтобы сохранить ампулы с препаратом для тех пациентов, которых еще действительно можно спасти.

С заведующим отделения продолжают работать следователи.

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#лекарства
#следователи
#нижний новгород
#онкология
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Из лучшей школы Санкт-Петербурга массово увольняются учителя
Из школы № 338 в Петербурге уволились 17 учителей
05 сентября 2023, 19:19

Фото: iStock/Tatiana Maramygina

Из школы № 338 в Санкт-Петербурге уволились 17 учителей, сообщает «Фонтанка».
Школа, в которой случилась волна массовых увольнений, расположена в Невском районе Петербурга. Ранее ей присвоили тутул «лучшая школа Невского района». Однако, в 2022 году в учебном учреждении сменилась администрация. 

«Год назад была нормальная школа, пока не пришел новый директор. В школе творится беспредел, в начальной школе не осталось квалифицированных учителей, учителя уходят, а точнее — их выживает новый директор, детей учить некому», - рассказал СМИ один из родителей.

Собеседник издания также отметили, что в школе не хватает классов, и некоторые уроки проводят в спортзале. 

За последнее время из школы № 338 уволились 17 преподавателей. Отмечается, что все они покинули учебное учреждение по совершенно разным причинам, в том числе личным. 

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#увольнение
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В возрасте 94 лет скончался олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Альберт Азарян
Умер 94-летний олимпийский чемпион Альберт Азарян
05 сентября 2023, 19:17

Фото: РИА Новости/Василий Носков

В возрасте 94 лет скончался трёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике в составе сборной СССР Альберт Азарян. Об этом в Facebook* написал президент Федерации гимнастики Армении Гагик Ваноян.
Он выразил свои соболезнования и заявил, что жить в одно время со спортсменом такой величины было для него честью и счастьем.

Альберт Азарян – двукратный победитель первенства Европы, трёхкратный олимпийский чемпион и четырёхкратный чемпион мира. После завершения спортивной карьеры он руководил школой гимнастик, названной в честь него, и возглавлял Федерацию гимнастики Армении.

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#армения
#спортсмены
#гимнастика
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Москвич едва не стал евнухом в попытках удержать возлюбленную
05 сентября 2023, 18:53

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

В Западном Бирюлево местный житель почти отрезал себе половой орган, пытаясь удержать возлюбленную, которая решила прекратить отношения. Врачебное вмешательство помогло избежать фатальных последствий.
36-летняя Наиля решила, что ее роман с 39-летним Русланом полностью себя исчерпал и пришло время расстаться, о чем и заявила своему партнеру, передает телеграм-канал Mash. Тот совсем не желал прекращать отношения и умолял женщину одуматься, но она была непреклонна. Тогда Руслан заявил, что без нее ему вовсе не нужно его мужское достоинство, в доказательство чего схватил нож и полоснул себя по половому органу.

Испуганная женщина кинулась вон из квартиры. За ней, заливая лестницу кровью, бросился отвергнутый возлюбленный. Соседи, ставшие невольными свидетелями кровавой любовной драмы, вызвали скорую помощь. Руслана госпитализировали. Врачи диагностировали у него глубокий порез полового члена у основания и оперативно наложили швы. Жизни несостоявшегося евнуха ничто не угрожает. Относительно половой — имеются вопросы.

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#отношения
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СМИ раскрыли, где находится нетрезвый Панин*
SHOT: Панин* находится в вытрезвителе и пока не в состоянии пройти допрос
05 сентября 2023, 18:46

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Актёр Алексей Панин*, которого задержали в Таллине, находится в вытрезвителе и пока не готов к допросу, по результатам которого будет принято решение о его депортации. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник в посольстве России в Эстонии.
Собеседник уточнил, что при необходимости российские дипломаты окажут Панину* помощь по своей линии.

В настоящее время неизвестно, будет ли актёр депортирован из Эстонии. Окончательное решение будет принято после проведения допроса.

Если Панина* вернут в Россию, ему грозит до пяти лет лишения свободы по статье о призывах к осуществлению террористической деятельности и публичному оправданию терроризма.

Ранее сообщалось, что прошедшей ночью Алексей Панин* в Таллине пытался ворваться в дома горожан, думая, что это его отель. Он разбудил людей, начал быть неизвестно откуда взявшуюся посуду. После этого, дебошира увезли в отделение полиции, а оттуда – в вытрезвитель.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
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СБУ выбирает жертв так, чтобы угодить Зеленскому
Economist: СБУ выбирает жертв в России так, чтобы угодить Зеленскому
05 сентября 2023, 18:10

Фото: iStock/cyano66

Служба безопасности Украины, которая проводит операции по убийству россиян, руководствуется не логикой, а желанием угодить Владимиру Зеленскому, сообщает The Economist со ссылкой на бывшего сотрудника службы.
По словам собеседника СМИ, «кампания по убийствам продиктована больше импульсом, чем логикой». Сотрудники СБУ планируют свои убийства так, чтобы угодить своему лидеру, Владимиру Зеленскому. Он также ответил, что в некоторых убийствах полностью отсутствует какая-либо стратегия, и они призваны оказать скорее психологический эффект и запугать россиян. 

Ярчайшим убийством, совершенным сотрудниками СБУ, остается теракт, в котором погибла политолог Дарья Дугина в августе 2022 года. При это, как отметил источник издания, зачастую СБУшники выбирают своими целями и совсем незначительные фигуры.

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В МВД установили личность мужчины, обстрелявшего ветерана СВО в Батайске

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В МВД установили личность мужчины, обстрелявшего ветерана СВО в Батайске
Установлена личность мужчины, выпустившего 12 пуль в участника СВО в Батайске
05 сентября 2023, 17:55

Фото: iStock/ipopba

В Батайске установили личность мужчины, который выпустил 12 пуль в участника СВО после ссоры у кафе, сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по региону.
Напомним, в ночь на 3 сентября возле одного из кафе города Батайск между группой мужчин завязалась ссора. В результате, один из них выхватил травматический пистолет и выстрелил в оппонента 12 раз. Пострадавший оказался участником специальной военной операции. 

В результате оперативно-розыскных мероприятий, полиции удалось установить личность 28-летнего местного жителя. 

В настоящий момент стрелка разыскивают. 

Ранее мать пострадавшего рассказала «РИА Новости», что состояние ее сына резко ухудшилось. Мужчина находится в сознании, однако, у него загустела кровь и никак не проходит сильная головная боль.

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