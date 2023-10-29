Омбудсмен Дагестана призвал жителей региона не поддаваться подстрекателям

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Омбудсмен Дагестана Джамал Алиев в свете событий, происходящих в аэропорту Махачкалы, призвал жителей республики сохранять спокойствие и не давать себя втянуть в незаконные действия.
«Уважаемые земляки, мы все видим, что происходит прямо сейчас в аэропорту Махачкалы... Важно помнить, что мы обязаны соблюдать закон. Не допускайте того, чтобы подстрекатели манипулировали ваши эмоциями и побуждали к незаконным действиям...», - написал он в своем Telegram-канале.Он также подчеркнул, что такие действия могут нанести вред невинным людям.
«Будьте бдительны. Не подвергайте себя опасности и не наносите ущерб окружающим», — подчеркнул он.В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива, предположительно, в поисках прилетевших граждан Израиля. Росавиация объявила о временном закрытии аэропорта Махачкалы для прилетов и вылетов, меры будут действовать до нормализации обстановки. Было начато уголовное расследование по факту массовых беспорядков, и прокуратура Дагестана взяла его под контроль. В добавок, правительство региона сообщило о создании оперативного штаба из-за ситуации в аэропорту Махачкалы, который возглавил глава республики Сергей Меликов, и в ближайшее время будет проведено экстренное заседание.
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