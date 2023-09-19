Омбудсмен Карабаха: В результате обстрелов погибли 25 человек

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Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян в соцсети X сообщил, что, согласно последним данным, 25 человек стали жертвами обстрелов со стороны ВС Азербайджана, ещё 138 ранены.
Степанян уточнил, что среди погибших — два мирных жителя, среди раненых — 29. В настоящее время все пострадавшие находятся в медучреждениях Степанакерта.
Из шести населенных пунктов Нагорного Карабаха (Сарнахпюр, Хнабад, Храморт, Чанкатах, Мачкалашен, Нахичеваник) мирное население эвакуировано.
Во вторник, 19 сентября, ВС Азербайджана начали в Карабахе «антитеррористическую операцию». По словам властей Азербайджана, они готовы к встрече в городе Евлах с представителями армянского населения Нагорного Карабаха при условии, что «незаконные армянские вооруженные формирования» сложат оружие. При этом в МИД Армении утверждают, что на территории НКР нет войск страны.
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Диана Аванесян