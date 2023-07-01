Омбудсмен рассказала о семье, ребенок из которой показал жест о помощи

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В семье под Владимиром дети, показавшие сигнал о помощи, находятся в безопасности
Детский омбудсмен Юлия Раснянская сообщила, что дети в семье из Владимирской области, в которой девочка показала в эфире телепередачи жест, считающийся сигналом о помощи, находятся в безопасности. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее Следственный комитет по Владимирской области заявил о проверке, которая была организована после того, как ребенок показал жест о помощи в эфире федерального телеканала. В эфире телепрограммы «Мужское/Женское» на Первом канале обсуждались проблемы и взаимоотношения семьи из города Мурома.
Раснянская отметила, что организовала дополнительную проверку семьи. Также сообщатся, что семья находится под контролем аппарата Уполномоченного по правам ребенка в регионе с 2020 года.
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Ранее Следственный комитет по Владимирской области заявил о проверке, которая была организована после того, как ребенок показал жест о помощи в эфире федерального телеканала. В эфире телепрограммы «Мужское/Женское» на Первом канале обсуждались проблемы и взаимоотношения семьи из города Мурома.
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Екатерина Коршунова