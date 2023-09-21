Омбудсмен Романова рассказала о девочке, которую тащили в лес во Владивостоке

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Во Владивостоке школьница, которую мужчина тащил в лес, находится в стрессовом состоянии, ей оказывают помощь специалисты. Отмечается, что девочка из благополучной семьи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Приморском крае Ольгу Романову.
«Девочка из благополучной полной семьи, сейчас в стрессовом состоянии. Она дома, в семье. Вся необходимая помощь специалистов будет оказана», — цитирует агентство слова Романовой.
Омбудсмен добавила, что в настоящее время сотрудники следственного комитета устанавливают обстоятельства произошедшего.
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