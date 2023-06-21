Омич отрезал себе половину руки циркулярной пилой

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Россиянин случайно отрезал себе кисть во время ремонта
В Омске 50-летний мужчина случайно отрезал себе кисть циркулярной пилой во время ремонта, сообщает Telegram канал SHOT.
По информации СМИ, омич распиливал доски у себя дома, когда в какой-то момент его рука отскочила на лезвие пилы. Рука мужчины буквально повисла на сухожилии, кости, вены и артерии оказались перерезаны.
Омича экстренно госпитализировали. Врачи провели ему сложнейшую операцию и спасли отрезанную руку. Пока что она остается зафиксирована в аппарате Илизарова, однако, медикам удалось, в том числе восстановить кровоснабжение к кисти. Без этого отрезанная часть была бы обречена.
Сейчас пострадавший идет на поправку, через две недели ему предстоит еще одна операция.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения российскому бизнесмену Михаилу Шелкову за причастность к схемам поставок украинского титанового сырья в страну-агрессор.
По информации СМИ, омич распиливал доски у себя дома, когда в какой-то момент его рука отскочила на лезвие пилы. Рука мужчины буквально повисла на сухожилии, кости, вены и артерии оказались перерезаны.
Сейчас пострадавший идет на поправку, через две недели ему предстоит еще одна операция.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения российскому бизнесмену Михаилу Шелкову за причастность к схемам поставок украинского титанового сырья в страну-агрессор.
Евгения Парфентьева