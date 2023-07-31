Омич разбил лобовое стекло такси самокатом

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Житель Омска чуть не попал под колеса такси, после чего решил расправиться с автомобилем с помощью самоката, сообщает пресс-служба МВД по региону.
По информации ведомства, 40-летний водитель едва не сбил 38-летнего мужчину на самокате, который двигался ему навстречу. В результате, между мужчинами завязалась ссора, и самокатчик начал пинать и бить руками корпус автомобиля. В завершении он и вовсе схватил свой самокат и швырнул его в лобовое стекло такси.
Сумму ущерба таксист оценил в 90 тысяч рублей.
Злоумышленника задержали. Оказалось, что ранее он уже был судим за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. Сейчас же на него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», ему грозит до двух лет тюрьмы.
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Евгения Парфентьева