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Омича уничтожили телевизором, после того как он заступился за соседок

Житель Омска заступился за соседок, а его избили молотком и добили телевизором
29 сентября 2023, 15:59
Фото: iStock/FOTOKITA

Фото: iStock/FOTOKITA

Жителя Омска, который заступился за двух соседок, избили молотком, а затем добили телевизором, сообщил источник «РИА Новости».
По информации СМИ, 52-летний мужчина сделал замечание 34-летнему соседу, который конфликтовал с двумя женщинами.

«Подозреваемый кричал на двух женщин, соседская ссора в малосемейке. Потерпевший сделал замечание», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.


Однако, агрессор молчать не стал. Сперва он нанес мужчине удар по голове молотком, а следом свалил ему на голову телевизор, который и добил омича. Мужчина погиб от черепно-мозговой травмы.

Подозреваемый задержан. Выяснилось, что ранее он уже привлекался по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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#мужчина
#удар
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Блогеру-сыроеду из Сочи грозит 15 лет тюрьмы за смерть младенца от истощения
29 сентября 2023, 15:43

Фото: iStock/BrianAJackson

В Сочи будут судить блогера-сыроеда, младенец которого умер от истощения, об этом сообщили представители прокуратуры по региону в своем Telegram-канале.
По информации следствия, в феврале 2023 года у сожительницы обвиняемого родился сын весом в 2300 грамм. Отмечается, что ребенок был рожден в ненадлежащих условиях (не в больнице), а также не был зарегистрирован в ЗАГСе после появления на свет.

С 11 февраля по 8 марта отец ребенка, который практикует сыроедение, голодание и обливание холодной водой, проделывал все это с ребенком. Он также препятствовал матери, которая пыталась помешать этим «пыткам». В результате, вес ребенка снизился до 1600 грамм, у него развились первичная кахексия, как следствие отсутствия питания, а также острая двухсторонняя бронхопневмония. В судорогах, ребенка доставили медикам, однако, спасти мальчика не смогли.

Дело отца-сыроеда передали в суд. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Москвичка обвинила своего сожителя в изнасиловании двухлетнего сына
29 сентября 2023, 15:06

Фото: iStock/eranicle

Москвичка обвинила своего сожителя в изнасиловании двухлетнего сына, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, сегодня утром 21-летняя жительница Пресненского района вызвала скорую своему двухлетнему сыну. Она заявила, что мальчика изнасиловал ее сожитель. 

Прибывшие на место происшествия врачи обнаружили молодую женщину в невменяемом состоянии, её маленький сын плакал. Обоих забрали в больницу. При этом, сожителя, о котором говорила москвичка, в квартире не оказалось. 

В больнице выяснилось, что женщина страдает депрессивным расстройством, врачи вкололи ей успокоительное. Её сына сейчас осматривают. 

Сотрудники медучреждения сообщили о произошедшем в полицию, сожителя женщины разыскивают.

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В Таиланде погиб турист из России
29 сентября 2023, 14:31

Фото: iStock/inewsistock

В Таиланде на Пхукете на пляже Банг Тао российского туриста унесло сильным течением в море, он погиб. Об этом сообщает The Phuket News.
Согласно сообщению, 28 сентября, трех туристов отнесло в море на 200 метров сильным течением. Двух из них удалось спасти, однако отдыхающего из России уже был без сознания, когда его удалось достать из воды. Его пытались безуспешно реанимировать на берегу. Его экстренно отправили в госпиталь в городе Таланг, однако там только констатировали его смерть.

Сейчас панируется передать его тело родственникам на родину.

Спасатели призвали туристов не купаться в море, если на берегу развешены красные флаги. Они обозначают, что в море заходить опасно.

Ранее стало известно, что на Бали полицейские задержала россиянина, который ходил по улицам голым. Мужчина признался, что страдает лунатизмом и принимает лекарства.

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Школьник из Нижегородской области сбежал из дома с 29-летней любовницей
29 сентября 2023, 13:46

Фото: iStock/FotoDuets

16-летний школьник из Нижегородской области сбежал из дома с любовницей, сообщает Telegram-канал SHOT.
Семья школьника живёт в городе Семёнов. Где и при каких обстоятельствах он познакомился с возлюбленной - неизвестно, однако, 18 сентября они вместе сели в её BMW Х6 и уехали подальше от небольшого городка. 

Родители парня тут же забили тревогу и обратились в полицию. Ориентировки на машину разосланы сотрудникам ГИБДД по всей Нижегородской области, однако, судя по фотографиям, которые влюбленная пара постит в сеть - возвращаться назад они не собираются.

Отмечается, что телефон беглец отключил, на связь ни с родителями, ни с друзьями он не выходит.

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Объевшийся галлюциногенных грибов крымчанин радостно встретил полицейских
Жителя Крыма, который выращивал галлюциногенные грибы, задержала полиция
29 сентября 2023, 13:20

Фото: iStock/camptoloma

В Крыму полицейские наведались в квартиру к диллеру, который выращивал галлюциногенные грибы, и были очень удивлены теплым приемом, сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, полицейские готовились к непростому задержанию крымчанина, которые распространял запрещенные вещества, однако, на пороге квартиры их встретил улыбающийся парень в панамке, который вежливо пригласил правоохранителей войти. 

Диллер без стеснения признался, что и сам употребляет свой товар, который пышно разросся на его кухне.

Полицейские задержали веселого парня, но сразу допрашивать не стали. Было принято решение подождать, пока «грибника» отпустит. 

Когда же крымчанин, наконец-то, пришёл в себя, ему сообщили о грозящем тюремном сроке размером в 15 лет.

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Две гранаты обнаружили на газоне у ТЦ «Мариэль» в Москве
29 сентября 2023, 13:11

Фото: iStock/JOHNGOMEZPIX

Две гранаты обнаружили на газоне у ТЦ «Мариэль» в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT.
Столичный «Мариэль» расположен прямо на входе в метро Марьино.

Являются оставленные на лужайке боеприпасы боевыми – пока неизвестно.

Территорию вокруг торгового центра оцепили. На место происшествия едут взрывотехники.

Ранее в гараже 53-летнего жителя Москвы обнаружили целый склад оружия, включая танковое. В гараже также нашли взрывчатое вещество. Как показала экспертиза, москвич хранил у себя бездымный порох промышленного изготовления массой более 380 грамм. Против москвича возбудили уголовное дело.

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#москва
#тц
#граната
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Водителя в подмосковном Раменском поймали за просмотром порно за рулём
29 сентября 2023, 11:12

Фото: iStock/m-gucci

Российского водителя автобуса поймали за просмотром порно за рулём, сообщает Telegram-канал SHOT.
Озабоченный водитель вёл автобус по маршруту 29-м в городе Раменское Московской области. 

По словам очевидцев, дело было в час пик — в 8:50 утра. При этом, мужчина так увлекся просмотром порнографии, что несколько раз выехал на встречку.

Когда водителя схватили с поличным – он попытался оправдаться и заявил, что просто смотрел новости.

В настоящий момент в суде Берлина проходит процесс над жителем Германии, который работает порноактером и параллельно работает учителем музыки, его обвиняют в изнасиловании беженку из Украины.

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Украинцы шантажируют жительницу Подмосковья пленным братом
29 сентября 2023, 10:57

Фото: iStock/Diy13

Украинские телефонные террористы шантажируют жительницу Подмосковья её пленным братом, который отправился служить в зону СВО, ей предложили поджечь военкомат или перевести 2 тысячи долларов за его освобождение. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, 28 сентября 25-летней девушке позвонили с украинского номера и заявили, что ее 20-летний брат находится в плену у ВСУ. Ей предложили поджечь военкомат или заплатить 2 тысячи долларов за освобождение родственника. При этом уточняется, что никаких доказательств присутствия молодого человека предоставлено не было.

Однако девушка не последовала указаниям украинцев и сразу отправилась в полицию. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Накануне также сообщалось, что москвичка обратилась в полицию с просьбой о помощи и рассказала, что украинские спецслужбы шантажируют её пленным сыном и заставляют поджечь военкомат. 

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На месте взрыва на АЗС в Карабахе нашли 170 фрагментов тел
На месте взрыва резервуара с ГСМ в Карабахе спасатели нашли 170 фрагментов тел
29 сентября 2023, 10:16

Фото: iStock/dzika_mrowka

На месте взрыва резервуара с горючем на автозаправочной станции в Нагорном Карабахе обнаружили 170 фрагментов человеческих останков, об этом сообщили местные спасатели в социальных сетях.
«По состоянию на сегодняшний день в этом районе обнаружены и переданы в бюро судебно-медицинской экспертизы 170 останков и фрагментов тел, которые будут перевезены в Армению для идентификации посредством анализа ДНК», - прокомментировали ситуацию спасатели.

При этом, работы по разбору завалов продолжаются. 

Взрыв произошёл 25 сентября на АЗС на дороге Степанакерт – Аскеран. В результате происшествия в больницы были доставлены 290 пострадавших с ожогами различной степени тяжести.

Российские миротворцы вывезли из Степанакерта 258 человек, пострадавших при взрыве. В настоящий момент известно о 170 погибших.

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