Омича уничтожили телевизором, после того как он заступился за соседок

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Жителя Омска, который заступился за двух соседок, избили молотком, а затем добили телевизором, сообщил источник «РИА Новости».
По информации СМИ, 52-летний мужчина сделал замечание 34-летнему соседу, который конфликтовал с двумя женщинами.
Однако, агрессор молчать не стал. Сперва он нанес мужчине удар по голове молотком, а следом свалил ему на голову телевизор, который и добил омича. Мужчина погиб от черепно-мозговой травмы.
Подозреваемый задержан. Выяснилось, что ранее он уже привлекался по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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«Подозреваемый кричал на двух женщин, соседская ссора в малосемейке. Потерпевший сделал замечание», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.
Подозреваемый задержан. Выяснилось, что ранее он уже привлекался по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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Евгения Парфентьева