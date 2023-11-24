ОМОН вручил сотрудникам склада Wildberries в Электростали повестки в военкомат

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Сотрудники правоохранительных органов приехали на склад Wildberries в подмосковную Электросталь с целью проверки. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Как сообщает канал, представители Росгвардии заняты поимкой нелегальных мигрантов и тех, кто в последнее время получил российское гражданство и решившие не вставать на воинский учет. По словам работников склада, некоторым задержанным выдают повестки в военкомат.
Двумя днями раньше сообщалось, что на складе в Коледино прорвало трубу, повалил пар, а затем сработала система пожаротушения. В основном вода залила крупногабаритные товары.
Также недавно Генпрокуратура завершила проверку маркетплейса Wildberries и обязала компанию внесли изменения в положения об отношении с покупателями. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак