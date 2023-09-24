Омские врачи спасли мужчину после его неудачной попытки увеличить половой орган

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Житель Омска решил увеличить себе половой член и четыре года накачивал его вазелином, в результате чего врачам пришлось проводить две операции по сохранению детородного органа. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Сообщается, что мужчина начал проводить подобный эксперимент со своим телом еще в 28-летнем возрасте. На момент проведения операции ему исполнилось 32 года.
Отмечается, что он устал бороться с комплексами и решил увеличить свой орган путем введения под кожу вазелинового масла. Первое время молодого человека ничего не беспокоило, однако потом у него появились воспаления, нагноения и боль.
Урологам удалось спасти половой орган в результате проведения двух операций с перерывом в четыре месяца. Уточняется, что детородный орган и его функции медики смогли сохранить.
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Отмечается, что он устал бороться с комплексами и решил увеличить свой орган путем введения под кожу вазелинового масла. Первое время молодого человека ничего не беспокоило, однако потом у него появились воспаления, нагноения и боль.
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Екатерина Коршунова