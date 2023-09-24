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Омские врачи спасли мужчину после его неудачной попытки увеличить половой орган

24 сентября 2023, 12:44
Фото: iStock/Gumpanat

Фото: iStock/Gumpanat

Житель Омска решил увеличить себе половой член и четыре года накачивал его вазелином, в результате чего врачам пришлось проводить две операции по сохранению детородного органа. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Сообщается, что мужчина начал проводить подобный эксперимент со своим телом еще в 28-летнем возрасте. На момент проведения операции ему исполнилось 32 года.

Отмечается, что он устал бороться с комплексами и решил увеличить свой орган путем введения под кожу вазелинового масла. Первое время молодого человека ничего не беспокоило, однако потом у него появились воспаления, нагноения и боль.


Урологам удалось спасти половой орган в результате проведения двух операций с перерывом в четыре месяца. Уточняется, что детородный орган и его функции медики смогли сохранить.

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В Дагестане подростки, сбившие ребёнка, оказались его родственниками
24 сентября 2023, 13:04

Фото: iStock/Motortion

ЧП случилось ещё 22 сентября примерно в 21:00.
Двое подростков (14 и 15 лет) из села Агачаул наехали на 7-летнего мальчика, ехавшего на велосипеде.
 
«Видимых телесных повреждений ребенок не получил, поэтому его родители сразу в больницу не обратились. Назначено проведение медицинского освидетельствования полученных ребёнком травм», - сообщили в МВД.
Выяснилось, что подростки, которые сбили ребёнка, оказались его родственниками. Их доставили в отдел полицию, где они не смогли объяснить свой поступок.
 
Подросткам назначена экспертиза на предмет употребления запрещенных веществ, после чего будут приняты процессуальные решения в отношении несовершеннолетних и их родителей.

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#дагестан
#дети
#подростки
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В Ставропольском крае раскрыта преступная группа, продававшая людей
24 сентября 2023, 12:52

Фото: istockphoto/artursfoto

В Ставропольском крае правоохранители раскрыли преступную группу, которая занималась продажей людей.
Telegram-канал Baza пишет, что в уголовном деле фигурирует 70-летний житель Михайловска и его 31-летний помощник, который в 2021 году купил за 8 тысяч рублей мужчину.
 
В мае 2023 года в Михайловске под угрозой насилия в рабство был продан 54-летний мужчина за 15 тысяч рублей. Покупателями оказались полицейские в рамках следственных действий. Они задержали 31-летнего продавца, который являлся другом пенсионера.
 
Также, по версии следователей, зимой прошлого года помощник нашёл в Невинномысске безработную 48-летнюю женщину и продал её за 8 тысяч рублей.
 
Возбуждено уголовное дело по статье о торговле людьми. Пенсионер находится под домашним арестом, а его помощник арестован.

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#полиция
#чп
#уголовное дело
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Смертельное ДТП произошло в Нижегородской области
В ДТП с «Газелью» под Нижним Новгородом пострадали 16 человек, еще трое погибли
24 сентября 2023, 12:13

Фото: iStock/Anton Novikov

Грузовик и «Газель» с пассажирами столкнулись в Нижегородской области, три человека погибли и 16 пострадали. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
По данным Минздрава региона, трое из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Сообщается, что ДТП произошло сегодня утром, 24 сентября, на трассе М-7 в Кстовском районе недалеко от села Шелокша.

На месте происшествия работают экстренные службы и сотрудники ГИБДД.

Напомним, ранее сообщалось, что в Дагестане парни намеренно сбили ребёнка и бросили на дороге. За рулём автомобиля находился 16-летний подросток. После ДТП в Агачауле виновники аварии подошли к мальчику, который кричал от боли, но делать ничего не стали и просто уехали.

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В Москве на парковке ЖК «Хорошевский» трубы упали на дорогие иномарки

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#дтп
#гибдд
#трубы
#жк
#происшествия
#сотрудники
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В Казани мальчик отравился крысиным ядом
24 сентября 2023, 12:09

Фото: iStock/ViktorCap

В Казани сотрудники Госавтоинспекции доставили ребёнка в больницу.
Telegram-канал «Казань на максималках» пишет, что годовалый мальчик отравился крысиным ядом.

К патрульным, которые дежурили на городских улицах, обратился за помощью отец мальчика. Родители не досмотрели за сыном, который нашёл дома крысиный яд и съел его.
 
Полицейские немедленно доставили мальчика в больницу. Врачам удалось спасти ребёнка. Его состояние не вызывает опасений. 

Ранее в столичном районе Теплый Стан мать и пять ее детей отравились кексами с марихуаной, который принес в дом племянник женщины. Уточняется, что вечером женщина с детьми от одного года до 12 лет почувствовали себя плохо. Она вызвала скорую. Всех шестерых госпитализировали, а после анализов стало ясно, что у них сильное отравление марихуаной.

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#казань
#дети
#отравление
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В Москве на парковке ЖК «Хорошевский» трубы упали на дорогие иномарки
24 сентября 2023, 11:50

Фото: istockphoto/dies-irae

На парковке в московском жилищном комплексе «Хорошёвский» трубы обрушились на машины.
Об этом сообщили местные жители в Telegram-чате «ЖК Хорошёвский».Трубы упали рядом с припаркованными BMW, Porsche, Mercedes-Benz и другими иномарками.
 
По словам жильцов, в результате инцидента повреждения получили как минимум две машины.
 
«Срочно убирайте свои авто, пока еще не слишком поздно!» — написал местный житель, опубликовавший видео с парковки.
Причиной обрушения стал некачественно выполненный монтаж коммуникаций, предполагают жители.

Ранее двое неизвестных подожгли автомобиль Toyota Land Cruiser, принадлежащий главному конструктору ГЛОНАСС Валерию Бабакову. Огонь перекинулся на рядом стоящие автомобили, в результате чего, припаркованные Mazda и BMW оказались повреждены.

На место происшествия прибыли экстренные службы и ликвидировали возгорание. В результате инцидента никто не пострадал. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются лица, совершившие поджог. Сообщается, что злоумышленники скрылись с места происшествия через забор, открыть дверь парковки они не смогли.

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В Новосибирской области медведь остановил поезд

В США поймали 4-метрового аллигатора с человеческими останками в пасти
#автомобили
#автомобиль
#машины
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В США поймали 4-метрового аллигатора с человеческими останками в пасти
24 сентября 2023, 09:46

Фото: istockphoto/Wirestock

Во Флориде усыпили четырехметрового аллигатора, которого обнаружили в канале Ларго.
Аллигатора усыпили, после извлечения из воды.The Guardian сообщает, что в пасти животного нашли человеческие останки. В публикации не уточняется, аллигатор убил свою жертву или нашёл останки. Это выяснит вскрытие. Личность погибшего пока не установлена.
 
В среднем в США ежегодно фиксируется 6 нападений аллигаторов, которые заканчиваются смертью человека. Во Флориде насчитывается около 1 млн аллигаторов при населении 21,78 млн человек.

Ранее сообщалось, что в США охотники на аллигаторов поймали 4-метровую особь и установили новый рекорд Миссисипи. Аллигатор оказался очень сильным и несколько раз срывался с крючка. Охотники сражались с ним около 6 часов. Битва шла до половины четвертого утра. Аллигатор оказался длиной 4,3 м и весом 364 кг. Животное оказалось на 7 см длиннее предыдущего самого длинного аллигатора Миссисипи, пойманного в 2017 году.

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В Новосибирской области медведь остановил поезд
24 сентября 2023, 09:06

Фото: iStock/Eric_Johnston

Видео появилось в социальных сетях.
Инцидент случился ночью 24 сентября на перегоне Барабинск – Труновское, пишет РЕН ТВ. Медведь преградил поезду дорогу и не спешил уходить с путей. На место происшествия приехали полицейские.

Ранее сообщалось, что медведь держит в страхе город в Челябинской области. Охотники не могут попасть в закрытый город Снежинск.

Несколько дней назад на улицы военного города, где проживает около 50 тысяч человек, вышел медведь. Местный отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций предупредил жителей о том, что в лесных массивах и по прилегающим к ним территориям гулять опасно. При этом охотники и рады были бы защитить людей от потенциально опасного хищника, но не могут: в закрытый город посторонним вход воспрещён.

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#медведи
#животные
#животное
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В Дагестане парни намеренно сбили ребёнка и бросили на дороге
24 сентября 2023, 08:58

Фото: iStock/vmargineanu

Они добивали мальчика задним ходом на «Жигулях».
Shot пишет, что за рулём автомобиля находился 16-летний подросток. После ДТП в Агачауле виновники аварии подошли к мальчику, который кричал от боли, но делать ничего не стали и просто уехали.
 
Несовершеннолетний водитель доставлен в отдел, в данный момент его допрашивают следователи. По предварительной версии, виновник ДТП решил отомстить велосипедисту, потому что тот мешал ему на дороге.
 
По словам местных жителей, отец сбитого мальчика нашёл машину обидчиков и сжёг их «семёрку» в качестве мести. 

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#дагестан
#дети
#подростки
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В Томской области дети рассказали о жестокости приёмной матери
24 сентября 2023, 08:23

Фото: iStock/Giuda90

Женщина била приемных детей и жестоко наказывала их. В результате 6-летняя девочка оказалась в реанимации с побоями.
В региональном СК сообщалось, что девочка попала в реанимацию 30 августа в тяжёлом состоянии.
 
«Эта женщина выворачивала ей руки, шею, могла согнуть спину и всем весом на неё опереться. Называла это массажем», –рассказывает старший приёмный брат пострадавшей девочки, пишет РЕН ТВ.
Приёмная мать в качестве наказаний ставила детей под холодный душ, била ремнем, оставляла без еды. По словам мальчика, его сестра до сих пор без сознания, она пережила клиническую смерть, которая продолжалась 18 минут. Ребёнку диагностировали сильное поражение мозга.
 
В семье до 6 августа также проживала девушка, уехавшая после совершеннолетия. Она обратилась в полицию с заявлением на приемную мать. Всего в семье воспитывалось 8 детей. В данный момент дети изъяты из семьи.
 
Возбуждены уголовные дела по статьям «Неисполнение обязанностей по воспитанию детей» и «Причинение тяжкого вреда по неосторожности малолетнему ребенку». 

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#дети
#родители
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