Омскую блогершу Абрамович, которая избила медсестру, признали невменяемой

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Блогерша из Омска Ева Абрамович, избившая медсестру токсикологического отделения в состоянии наркотического опьянения, признана невменяемой. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета РФ по Омской области.
Отмечается, что в апреле у Абрамович также забрали дочь и поместили ее в дом малютки.
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Екатерина Коршунова