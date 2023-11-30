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«Он угрожает мне»: Убитая в Турции россиянка жаловалась на своего любовника

Sabah: Убитая в Турции россиянка жаловалась на поступавшие ей угрозы
30 ноября 2023, 22:17
Фото: istock / cyano66

Фото: istock / cyano66

Убитая в Турции гражданка РФ жаловалась знакомым на поступавшие в ее адрес угрозы. Об этом сообщает турецкая газета Sabah, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Вечером 28 ноября в турецком городе Бодрум были найдены тела 42-летней Ирины Двизовой и ее 15-летней дочери. Их хладнокровно убили, выстрелив из ружья. Затем тела завернули в простыни и выбросили у дороги за пределами города. Главным подозреваемым стал любовник и бывший супруг женщины Андрей Кушлевич, который разыскивается в РФ.

«Утверждается, что модель, которая впоследствии привезла в Бодрум детей от первого мужа, в последние месяцы рассказывала своему близкому окружению, что ее литовский любовник угрожал ей», — сообщает издание.

Кроме того, Двизова признавалась, что хочет продать дом и уехать, так как считала, что ее жизнь под угрозой. По предварительным данным, мужчина решил расстраиваться с моделью потому что она хотела лишить его прав на совместных детей.

Ранее сообщалось, что гражданин Таджикистана пытался убить главу отдела по вопросам миграции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дороги
#дом
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#рф
#тела
#убийство
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Огнеборцы Мособлпожспаса эвакуировали пять сотрудников горящей фермы
30 ноября 2023, 22:40

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса вместе с подразделениями федеральной противопожарной службы и военными приняли участие в тушении пожара и спасении людей в городском округе Чехов. Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» поступило сообщение о возгорании постройки на ферме в деревне Бершово. Огонь охватил всё сооружение.
«Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы быстро ликвидировали пожар. Кроме того, огнеборцы эвакуировали пять сотрудников фермы, один из которых получил ожог руки. Спасатели оказали пострадавшему первую медицинскую помощь, от госпитализации мужчина отказался», – рассказал начальник караула Владимир Лисейкин
В тушении пожара участвовали 12 человек и три единицы техники».
 
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#мособлпожспас
#ферма
#пожар
#чехов
#происшествие
#подмосковье
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В Ростове-на-Дону загорелся рынок на площади 1000 квадратных метров
30 ноября 2023, 21:35

Фото: istock / Distortion Media

Крупнейший вещевой рынок «Темерник» горит в Ростове-на-Дону. Пламя охватило порядка тысячи квадратов.

Как сообщает телеграм-канал Shot, пожар начался с возгорания одного из торговых павильонов.  Пожару уже поставили третий ранг сложности

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают спасательные службы. В тушении задействован 61 человек и 17 единиц техники.

Ранее сообщалось, что Казахстане в Алма-Ате в пожаре задохнулись 13 человек, среди них двое российских студентов. Пожар вспыхнул в подвале трëхэтажного дома на улице Ади Шарипова примерно в 5:30 утра. Многие постояльцы хостела в это время спали. Люди не успели среагировать и вовремя эвакуироваться на улицу.

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#рынок
#пожар
#возгорание
#спасатели
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ФСБ задержала держащих в страхе жителей российского района вымогателей
В Ростовской области ФСБ задержала вымогателей, держащих в страхе весь район
30 ноября 2023, 20:28

Фото: istock / BrianAJackson

Сотрудники УФСБ России по Ростовской области задержали в Миллеровском районе двух парней 18 и 24 лет, которые занимались вымогательством денег у местных жителей и угрожали им физической расправой. Об этом пишет Лента.ру.

Отмечается, что свои угрозы они неоднократно выполняли. 

«На основании материалов УФСБ России по Ростовской области региональным СУ СК России в отношении них возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.163 УК России «Вымогательство», — сообщили изданию в пресс-службе ведомства. 
Молодым людям грозит до 7 лет  лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Крыму задержан украинский агент, который собирал данные о Росгвардии, системе инженерных сооружений и ограждений, предназначенные для обороны Крымского полуострова. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#дело
#уголовное дело
#ук
#вымогательство
#сотрудники
#ск
#фсб
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Похищенная в Калужской области восьмилетняя девочка найдена
Под Калугой нашли восьмилетнюю девочку, за которую от матери требовали выкуп
30 ноября 2023, 20:19

Фото: iStock/SB Arts Media

Пропавшая под Калугой 8-летняя девочка, от мамы которой требовали выкуп, найдена живой. Об этом сообщили в СУСК РФ.
Отмечается, что на данный момент она находится в городе Белёв Тульской области в 30 километрах от Козельска. Злату доставили в больницу полицейские для осмотра. По предварительным данным, на её теле нет внешних признаков травм. Сообщается, что с девочкой будут работать следователи для уточнения информации.

Напомним, ранее стало известно, что 29 ноября в Калужской области по дороге из школы домой была похищена ученица второго класса. Вечером того же дня матери пришло письмо, в котором похитители требовали у нее 1,5 млн в криптовалюте.

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#школы
#следователи
#человек
#полицейские
#девочка
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Полицейские задержали подозреваемого по делу о норильском маньяке
30 ноября 2023, 19:41

Фото: istockphoto/Wirestock

В Норильске задержали мужчину, который подозревается в нападении с ножом на прохожих.
В Норильске полиция задержала подозреваемого по делу о маньяке, который нападал с ножом на прохожих, сообщает Telegram-канал «112».

Им оказался мужчина 1992 года рождения. Он был пойман на месте последнего преступления. Мужчина избил соседа. Дома у него обнаружили и изъяли ножи, книги по магии, а также топор с надписью «Средство от головной боли». В ближайшее время его ждёт допрос. 

Ранее стало известно о третьем пострадавшим от нападения неизвестного маньяка в Норильске. За прошедшие сутки было установлено два случая нападения. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

На 63-летнего пенсионера напали в подъезде дома по улице Новая, он госпитализирован с множеством ушибов и травмой головы. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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#полиция
#новости
#происшествие
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Националиста Демушкина задержали в Тбилиси
Русского националиста Дмитрия Демушкина задержали в аэропорту Тбилиси
30 ноября 2023, 19:40

Фото: istock / Ake Ngiamsanguan

Бывший организатор «Русских маршей» националист Дмитрий Демушкин в своем телеграм-канале сообщил, что задержали в аэропорту Тбилиси. Он сказал, что сотрудники правоохранительных органов отказались озвучить на русском языке причину задержания.

«Задержан полицией в аэропорту Тбилиси. Сразу при сходе с самолета. Летел по делам, билеты, отели, в порядке, по-русски объяснять причину задержания отказываются. Грузия не гостеприимная страна Разбираемся. Распространите»,— написал активист.
Он также отметил, что Грузия не гостеприимная страна.

44-летний Дмитрий Демушкин известен как один из организаторов «Русского марша». В 2017 году был приговорен к 2,5 годам заключения по делу об экстремизме. Освободился досрочно по причине частичной декриминализации части 1 статьи 282 УК РФ.

В 2022 году в отношении активиста зарегистрировали 2 административных протокола по статье 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация ВС РФ). Чуть позже ФСБ провели у Демушкина обыск. Спустя время журналистка Ева Меркачева заявляла, что Демушкина отпустили после общения с сотрудниками ФСБ и обыска.

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#фсб
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#грузия
#сотрудники
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#вс рф
#дискредитация
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Задержан устроивший теракт на железной дороге россиянин
В Москве задержали диверсанта, устроившего теракт на ж/д путях в Рязани
30 ноября 2023, 19:11

Фото: istock / BrianAJackson

В московском аэропорту Внуково задержали диверсанта, который устроит теракт на железнодорожных путях в Рязани. Он сказал, что действовал из идеологических соображений.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, в отношении 35-летнего местного жителя Руслан С. возбуждено уголовное дело по статьям 205 («Террористический акт») и 222.1 («Незаконные приобретение взрывных устройств») УК РФ.

Напомним, 11 ноября примерно в 8:00 из-за взрывов на станции Дягилево с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. Пострадал машинист, ему оказали помощь на месте.

Ранее сообщалось, что следственный комитет РФ предъявил обвинения 40-летнему Олегу Венгрыжановскому, который планировал взорвать цистерну на железнодорожной станции в Москве. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дело
#внуково
#уголовное дело
#поезда
#теракт
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В московском боулинге украинец воткнул нож в голову 21-летнему парню
30 ноября 2023, 18:45

Фото: istock / Tunatura

Компания проводила время в боулинге в ТЦ «Новомосковский» на улице Хабарова, среди друзей был 21-летний парень.
SHOT пишет, что в какой-то момент парень повздорил с отдыхавшим в другой компании мужчиной. Он схватился за нож и дважды воткнул его в лоб и один раз в руку молодому человеку. 

Пострадавшего госпитализировали. Он в тяжёлом состоянии. По горячим следам правоохранители вычислили и задержали мужчину, 35-летнего украинца. По его словам, он ударил человека ножом из-за внезапной неприязни к парню.

Ранее в Ростове-на-Дону женщина с ребенком подверглись нападению со стороны незнакомки, которая вела себя неадекватно.
Об этом пишет Telegram-канал «Ростов главный». ЧП случилось в ЖК «Сердце Ростова» на улице Герасименко.

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#полиция
#москва
#новости
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В Москве сотни человек эвакуировали из здания из-за утечки токсичного вещества
В Москве 200 человек эвакуировали из здания из-за утечки брома
30 ноября 2023, 18:40

Фото: iStock/surachetsh

200 человек эвакуировали из здания Московского центра инновационных технологий в здравоохранении из-за утечки брома. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
Сообщается, что инцидент произошел, предположительно, из-за разбитой колбы с бромом. Специалисты обработали место происшествия, никто не пострадал.

Напомним, бром является веществом с высокой токсичностью. При отравлении парами брома пострадавших необходимо немедленно вывести на свежий воздух.

Ранее сообщалось, что на полигоне в Ростовской области погибли 12 военнослужащих в результате случайной детонации снаряда. Обстоятельства трагедии расследует главное военное следственное управление Следственного комитета РФ.

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#снаряд
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#происшествия
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